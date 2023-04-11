https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864470800.html

Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"

Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым" - РИА Новости, 11.04.2023

Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, что дает присвоение журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статуса... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:07

2023-04-11T13:07

2023-04-11T14:16

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россия

сша

екатеринбург

эван гершкович

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, что дает присвоение журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого" лица, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.Госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил арестованному в России Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения."Я, честно говоря, не понимаю, какие новации вносит вот этот новый режим, что он означает, это я не знаю. США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что решение примет суд.Наделение Гершковича статусом "незаконно удерживаемого" лица, среди прочего, означает, что дело журналиста переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Оно также расширяет полномочия госдепартамента в части оказания давления на страну, где, по мнению Вашингтона, удерживается такое лицо, чтобы добиться его освобождения. Также это дает ведомству полномочия "создавать дипломатические коалиции", "наращивать давление в прессе" и добиваться регулярного консульского доступа.ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)