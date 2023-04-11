https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864470800.html
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым" - РИА Новости, 11.04.2023
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, что дает присвоение журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статуса... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:07
2023-04-11T13:07
2023-04-11T14:16
в мире
россия
сша
екатеринбург
эван гершкович
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:97:494:375_1920x0_80_0_0_df7b610cb9846d844a52a0bf4e32bf58.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, что дает присвоение журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого" лица, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.Госсекретарь США Энтони Блинкен присвоил арестованному в России Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения."Я, честно говоря, не понимаю, какие новации вносит вот этот новый режим, что он означает, это я не знаю. США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что решение примет суд.Наделение Гершковича статусом "незаконно удерживаемого" лица, среди прочего, означает, что дело журналиста переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Оно также расширяет полномочия госдепартамента в части оказания давления на страну, где, по мнению Вашингтона, удерживается такое лицо, чтобы добиться его освобождения. Также это дает ведомству полномочия "создавать дипломатические коалиции", "наращивать давление в прессе" и добиваться регулярного консульского доступа.ФСБ РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции.Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
https://ria.ru/20230408/ssha-1863965599.html
https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html
https://ria.ru/20230406/obmen-1863481585.html
россия
сша
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861799182_0:45:494:416_1920x0_80_0_0_e582791d7c4c901b4d8835315a5f81ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, екатеринбург, эван гершкович, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Екатеринбург, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков прокомментировал признание США Гершковича "незаконно удерживаемым"
Песков заявил, что не понимает, что дает США признание Гершковича незаконно удерживаемым
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не понимает, что дает присвоение журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу статуса "незаконно удерживаемого" лица, отметив, что США и так должны защищать права своего гражданина.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
присвоил арестованному в России Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
США готовы к "креативным" решениям по Гершковичу и Уилану, сообщили СМИ
"Я, честно говоря, не понимаю, какие новации вносит вот этот новый режим, что он означает, это я не знаю. США и так могли и должны защищать права своего гражданина, который был задержан с поличным и нарушил соответствующие законы Российской Федерации. Он в этом подозревается", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что решение примет суд.
Наделение Гершковича статусом "незаконно удерживаемого" лица, среди прочего, означает, что дело журналиста переходит в ведение спецпосланника президента США по делам заложников. Оно также расширяет полномочия госдепартамента в части оказания давления на страну, где, по мнению Вашингтона
, удерживается такое лицо, чтобы добиться его освобождения. Также это дает ведомству полномочия "создавать дипломатические коалиции", "наращивать давление в прессе" и добиваться регулярного консульского доступа.
ФСБ
РФ 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал составляющие гостайну сведения "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца.
В Госдуме прокомментировали "кампанию" Запада в поддержку Гершковича
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
и генсек ООН Антониу Гутерреш
осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции
.
Захарова отмечала, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция на арест Гершковича со стороны США, перешедших к "угрозам в отношении российских журналистов", стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".
В Госдуме прокомментировали возможность обмена Гершковича