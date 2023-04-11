https://ria.ru/20230411/gaz-1864591105.html
"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию
"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию - РИА Новости, 11.04.2023
"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию
"Газпром" рассмотрит возможность поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в этом году, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:13
2023-04-11T18:13
2023-04-11T18:54
экономика
венгрия
газпром
петер сийярто
в мире
природный газ
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_55:0:3449:1909_1920x0_80_0_0_af3a666149a849b3e2f39a425872edd1.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Газпром" рассмотрит возможность поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в этом году, сообщается в Telegram-канале компании."Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам", — говорится в публикации.Во вторник днем глава МИД республики Петер Сийярто прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. По словам дипломата, Будапешт продлил договор с "Газпромом" о возможных поставках газа сверх объемов долгосрочных контрактов. Помимо этого, было принято решение оставить в силе соглашение, согласно которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей в случае резкого роста цен на голубое топливо.В сентябре 2021 года Будапешт и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и еще миллиард — через Австрию.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.Кроме того, в августе прошлого года Сийярто сообщил о подписании договора с "Газпромом", по которому в страну с 1 сентября 2023 года будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Как подчеркивал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html
https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html
https://ria.ru/20230330/ubytki-1861746532.html
венгрия
россия
сербия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788633967_0:0:2903:2178_1920x0_80_0_0_cdb0c71e21c1816fe947c1c545a07da5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, газпром, петер сийярто, в мире, природный газ, россия, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турецкий поток, сербия, будапешт
Экономика, Венгрия, Газпром, Петер Сийярто, В мире, Природный газ, Россия, Александр Новак, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Турецкий поток, Сербия, Будапешт
"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию
"Газпром" заявил о планах изучить вариант поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию