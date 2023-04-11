https://ria.ru/20230411/gaz-1864591105.html

"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию

"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию - РИА Новости, 11.04.2023

"Газпром" рассмотрит поставки сверхконтрактных объемов газа в Венгрию

"Газпром" рассмотрит возможность поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в этом году, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:13

2023-04-11T18:13

2023-04-11T18:54

экономика

венгрия

газпром

петер сийярто

в мире

природный газ

россия

александр новак

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Газпром" рассмотрит возможность поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию в этом году, сообщается в Telegram-канале компании."Газпром" рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объемов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам", — говорится в публикации.Во вторник днем глава МИД республики Петер Сийярто прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. По словам дипломата, Будапешт продлил договор с "Газпромом" о возможных поставках газа сверх объемов долгосрочных контрактов. Помимо этого, было принято решение оставить в силе соглашение, согласно которому Венгрия сможет получать отсрочку платежей в случае резкого роста цен на голубое топливо.В сентябре 2021 года Будапешт и "Газпром" подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и еще миллиард — через Австрию.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.Кроме того, в августе прошлого года Сийярто сообщил о подписании договора с "Газпромом", по которому в страну с 1 сентября 2023 года будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Как подчеркивал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в пять-десять раз.

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

https://ria.ru/20230330/ekonomika-1861809081.html

https://ria.ru/20230330/ubytki-1861746532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, венгрия, газпром, петер сийярто, в мире, природный газ, россия, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турецкий поток, сербия, будапешт