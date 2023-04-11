https://ria.ru/20230411/gaz-1864572429.html

В Сочи загорелась газовая труба

В Сочи загорелась газовая труба - РИА Новости, 11.04.2023

В Сочи загорелась газовая труба

Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:26

2023-04-11T17:26

2023-04-11T17:26

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

жкх

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СОЧИ, 11 апр - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Во вторник в соцсетях очевидцы опубликовали видео, как газовая труба горит близ строений. Как уточнили РИА Новости в аварийной службе "Сочигоргаз", на месте ЧП, скорее всего, прогорела труба, опасности взрыва нет.

https://ria.ru/20230411/pozhar-1864560022.html

сочи

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2023

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, жкх