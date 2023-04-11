https://ria.ru/20230411/gaz-1864572429.html
В Сочи загорелась газовая труба
В Сочи загорелась газовая труба - РИА Новости, 11.04.2023
В Сочи загорелась газовая труба
Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:26
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg
СОЧИ, 11 апр - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Во вторник в соцсетях очевидцы опубликовали видео, как газовая труба горит близ строений. Как уточнили РИА Новости в аварийной службе "Сочигоргаз", на месте ЧП, скорее всего, прогорела труба, опасности взрыва нет.
https://ria.ru/20230411/pozhar-1864560022.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baae7132cf1d68e1d72174897467d340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, жкх
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, ЖКХ
В Сочи загорелась газовая труба
МЧС: в Сочи загорелась газовая труба, специалисты устраняют аварию
СОЧИ, 11 апр - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Во вторник в соцсетях очевидцы опубликовали видео, как газовая труба горит близ строений.
«
"Газ перекрыт, организованы работы по устранению утечки", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в аварийной службе "Сочигоргаз", на месте ЧП, скорее всего, прогорела труба, опасности взрыва нет.
В Челябинской области введут особый противопожарный режим