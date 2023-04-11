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В Сочи загорелась газовая труба - РИА Новости, 11.04.2023
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17:26 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/gaz-1864572429.html
В Сочи загорелась газовая труба
В Сочи загорелась газовая труба - РИА Новости, 11.04.2023
В Сочи загорелась газовая труба
Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:26
происшествия
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россия
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СОЧИ, 11 апр - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. Во вторник в соцсетях очевидцы опубликовали видео, как газовая труба горит близ строений. Как уточнили РИА Новости в аварийной службе "Сочигоргаз", на месте ЧП, скорее всего, прогорела труба, опасности взрыва нет.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, жкх
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, ЖКХ
В Сочи загорелась газовая труба

МЧС: в Сочи загорелась газовая труба, специалисты устраняют аварию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 апр - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Сочи, специалисты устраняют утечку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Во вторник в соцсетях очевидцы опубликовали видео, как газовая труба горит близ строений.
«
"Газ перекрыт, организованы работы по устранению утечки", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в аварийной службе "Сочигоргаз", на месте ЧП, скорее всего, прогорела труба, опасности взрыва нет.
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