Рейтинг@Mail.ru
ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 11.04.2023 (обновлено: 17:22 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/fsin-1864570245.html
ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов
ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов - РИА Новости, 11.04.2023
ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов
ФСИН больше не планирует обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов - обновленный документ опубликован на портале проектов нормативных... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:19
2023-04-11T17:22
общество
россия
онк
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7e055983a9efca4e17ffe84e315ab7eb.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСИН больше не планирует обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов - обновленный документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник. "О планируемом посещении СИЗО, учреждения комиссия, указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган ФСИН России, в ведении которого находятся СИЗО, учреждения, или ФСИН России при посещении СИЗО, находящегося в центральном подчинении", - говорится в проекте приказа в новой редакции. В свою очередь зампред ОНК Москвы Ольга Дружинина в беседе с РИА Новости отметила, что комиссия всецело поддерживает решение руководства ФСИН исключить норму, вызвавшую опасения правозащитников. "Я считаю, что это шаг со стороны ведомства в сторону открытости, прозрачности, а также заинтересованности в независимом общественном контроле", - сказала Дружинина. Правозащитники, по закону, всегда были обязаны уведомлять следственные изоляторы о грядущем посещении, однако не было регламентировано время. Что и позволяло членам ОНК внезапно проводить проверки. Ранее ФСИН опубликовала проект, согласно которому правозащитники должны были бы уведомлять о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". В пояснительной записке к проекту приказа отмечалось, что новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК". Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявлял РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если проект будет принят. По мнению Волкова, это предложение - "начало конца института, который строился 15 лет". Дружинина в свою очередь сообщала, проект не создает условия для обеспечения безопасности членов ОНК, а, напротив, ставит их безопасность под угрозу: за двое суток "можно успеть оказать давление на членов ОНК или попытаться их напугать или подкупить".
https://ria.ru/20220930/tyurma-1820287873.html
https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html
https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792414451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7312f689a15ee7fb90fc4e9d4b2fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, ОНК, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов

ФСИН отказалась от идеи обязывать правозащитников уведомлять о проверках за 48 часов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСИН больше не планирует обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов - обновленный документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.
"О планируемом посещении СИЗО, учреждения комиссия, указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган ФСИН России, в ведении которого находятся СИЗО, учреждения, или ФСИН России при посещении СИЗО, находящегося в центральном подчинении", - говорится в проекте приказа в новой редакции.
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
"Пил воду из бачка унитаза": что происходит в подмосковном СИЗО
30 сентября 2022, 08:00
В свою очередь зампред ОНК Москвы Ольга Дружинина в беседе с РИА Новости отметила, что комиссия всецело поддерживает решение руководства ФСИН исключить норму, вызвавшую опасения правозащитников. "Я считаю, что это шаг со стороны ведомства в сторону открытости, прозрачности, а также заинтересованности в независимом общественном контроле", - сказала Дружинина.
Правозащитники, по закону, всегда были обязаны уведомлять следственные изоляторы о грядущем посещении, однако не было регламентировано время. Что и позволяло членам ОНК внезапно проводить проверки.
Медицина в тюрьме - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
"Нужно менять систему": что кроется за смертностью в тюрьмах
22 августа 2022, 08:00
Ранее ФСИН опубликовала проект, согласно которому правозащитники должны были бы уведомлять о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". В пояснительной записке к проекту приказа отмечалось, что новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК".
Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявлял РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если проект будет принят.
По мнению Волкова, это предложение - "начало конца института, который строился 15 лет". Дружинина в свою очередь сообщала, проект не создает условия для обеспечения безопасности членов ОНК, а, напротив, ставит их безопасность под угрозу: за двое суток "можно успеть оказать давление на членов ОНК или попытаться их напугать или подкупить".
Заключенный исправительной колонии общего режима моет руки - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В России изменят правила внутреннего распорядка в СИЗО и колониях
17 марта, 13:12
 
ОбществоРоссияОНКФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала