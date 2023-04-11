https://ria.ru/20230411/fsin-1864570245.html

ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов

ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов - РИА Новости, 11.04.2023

ФСИН отказалась от идеи обязывать уведомлять о проверках за 48 часов

ФСИН больше не планирует обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов - обновленный документ опубликован на портале проектов нормативных... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:19

2023-04-11T17:19

2023-04-11T17:22

общество

россия

онк

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ФСИН больше не планирует обязывать правозащитников уведомлять СИЗО о проверках за 48 часов - обновленный документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник. "О планируемом посещении СИЗО, учреждения комиссия, указывая намеченные к посещению СИЗО, учреждения и даты посещения, уведомляет соответствующий территориальный орган ФСИН России, в ведении которого находятся СИЗО, учреждения, или ФСИН России при посещении СИЗО, находящегося в центральном подчинении", - говорится в проекте приказа в новой редакции. В свою очередь зампред ОНК Москвы Ольга Дружинина в беседе с РИА Новости отметила, что комиссия всецело поддерживает решение руководства ФСИН исключить норму, вызвавшую опасения правозащитников. "Я считаю, что это шаг со стороны ведомства в сторону открытости, прозрачности, а также заинтересованности в независимом общественном контроле", - сказала Дружинина. Правозащитники, по закону, всегда были обязаны уведомлять следственные изоляторы о грядущем посещении, однако не было регламентировано время. Что и позволяло членам ОНК внезапно проводить проверки. Ранее ФСИН опубликовала проект, согласно которому правозащитники должны были бы уведомлять о планируемом посещении СИЗО "не позднее чем за 48 часов". В пояснительной записке к проекту приказа отмечалось, что новация призвана повысить "личную безопасность членов ОНК", а сотрудникам ФСИН позволит выяснить, нет ли обстоятельств, "препятствующих посещению мест принудительного содержания членами ОНК". Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявлял РИА Новости, что многие члены ОНК в России готовы будут сложить полномочия, если проект будет принят. По мнению Волкова, это предложение - "начало конца института, который строился 15 лет". Дружинина в свою очередь сообщала, проект не создает условия для обеспечения безопасности членов ОНК, а, напротив, ставит их безопасность под угрозу: за двое суток "можно успеть оказать давление на членов ОНК или попытаться их напугать или подкупить".

https://ria.ru/20220930/tyurma-1820287873.html

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

https://ria.ru/20230317/rasporyadok-1858567794.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, онк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)