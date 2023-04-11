Рейтинг@Mail.ru
В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 11.04.2023 (обновлено: 16:04 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/fsb-1864542475.html
В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов
В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов - РИА Новости, 11.04.2023
В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов
Трое пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержаны в Кировской области и Татарстане за вербовку мусульман для выезда в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:57
2023-04-11T16:04
происшествия
кировская область
республика татарстан (татарстан)
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Трое пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержаны в Кировской области и Татарстане за вербовку мусульман для выезда в Сирию, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кировской области. "В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации участников запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (МТО "ХТМ"*) жители Республики Татарстан и Кировской области проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка мусульман для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные неоднократно переводили деньги на счета боевиков на финансирование террористической деятельности. Деятельность межрегионального террористического сообщества была пресечена сотрудниками УФСБ России по Кировской области и Республике Татарстан совместно с Росгвардией. Следственными органами ФСБ в отношении участников терсообщества возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам совершенных ими преступлений, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), статьей 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра")*. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221221/propaganda-1840158775.html
https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html
кировская область
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, республика татарстан (татарстан), фсб
Происшествия, Кировская область, Республика Татарстан (Татарстан), ФСБ
В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов

ФСБ задержала трех пособников исламистов из "Хайят Тахрир аш-Шам" в Кирове и Татарстане

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Трое пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержаны в Кировской области и Татарстане за вербовку мусульман для выезда в Сирию, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кировской области.
"В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации участников запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (МТО "ХТМ"*) жители Республики Татарстан и Кировской области проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка мусульман для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
В Красноярске дали срок преподавателю воскресной школы за экстремизм
21 декабря 2022, 09:13
Отмечается, что задержанные неоднократно переводили деньги на счета боевиков на финансирование террористической деятельности.
Деятельность межрегионального террористического сообщества была пресечена сотрудниками УФСБ России по Кировской области и Республике Татарстан совместно с Росгвардией.
«
"В результате проведенных обысков по адресам проживания у задержанных обнаружены и изъяты религиозно-экстремистская литература, средства коммуникации, платёжные инструменты и другие "документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность".
Следственными органами ФСБ в отношении участников терсообщества возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам совершенных ими преступлений, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), статьей 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра")*. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
США могут перебросить исламских террористов на Украину, считает Асад
16 марта, 09:51
 
ПроисшествияКировская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)ФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала