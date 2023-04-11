https://ria.ru/20230411/fsb-1864542475.html

В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов

В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов - РИА Новости, 11.04.2023

В Кирове и Татарстане задержали трех пособников исламистов

Трое пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержаны в Кировской области и Татарстане за вербовку мусульман для выезда в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:57

2023-04-11T15:57

2023-04-11T16:04

происшествия

кировская область

республика татарстан (татарстан)

фсб

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Трое пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* задержаны в Кировской области и Татарстане за вербовку мусульман для выезда в Сирию, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кировской области. "В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации участников запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (МТО "ХТМ"*) жители Республики Татарстан и Кировской области проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка мусульман для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанные неоднократно переводили деньги на счета боевиков на финансирование террористической деятельности. Деятельность межрегионального террористического сообщества была пресечена сотрудниками УФСБ России по Кировской области и Республике Татарстан совместно с Росгвардией. Следственными органами ФСБ в отношении участников терсообщества возбуждено уголовное дело по 12 эпизодам совершенных ими преступлений, предусмотренных статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), статьей 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), статьей 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), статьей 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра")*. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221221/propaganda-1840158775.html

https://ria.ru/20230316/terroristy-1858211447.html

кировская область

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, республика татарстан (татарстан), фсб