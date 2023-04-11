https://ria.ru/20230411/facebook-1864604409.html

Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 11.04.2023

Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:57

2023-04-11T18:57

2023-04-11T19:05

в мире

россия

сша

технологии

европа

марк цукерберг

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855716886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35d0cfa38b8eeee99843da2660ae9f61.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы начались примерно в 18.00 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - около 1,3 тысячи сообщений. Сбои фиксируются также в Великобритании, Италии, Канаде, Франции, Германии, Испании и других странах. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией. Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230404/internet-1862892573.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, технологии, европа, марк цукерберг, facebook