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Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 11.04.2023
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18:57 11.04.2023 (обновлено: 19:05 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/facebook-1864604409.html
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 11.04.2023
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:57
2023-04-11T19:05
в мире
россия
сша
технологии
европа
марк цукерберг
facebook
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы начались примерно в 18.00 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - около 1,3 тысячи сообщений. Сбои фиксируются также в Великобритании, Италии, Канаде, Франции, Германии, Испании и других странах. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией. Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, сша, технологии, европа, марк цукерберг, facebook
В мире, Россия, США, Технологии, Европа, Марк Цукерберг, Facebook
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса

Downdetector: пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса

© iStock.com / fizkesНоутбук с сообщением о сбое системы
Ноутбук с сообщением о сбое системы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© iStock.com / fizkes
Ноутбук с сообщением о сбое системы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Проблемы начались примерно в 18.00 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - около 1,3 тысячи сообщений. Сбои фиксируются также в Великобритании, Италии, Канаде, Франции, Германии, Испании и других странах.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией.
Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
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