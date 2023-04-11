https://ria.ru/20230411/facebook-1864604409.html
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса - РИА Новости, 11.04.2023
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:57
2023-04-11T18:57
2023-04-11T19:05
в мире
россия
сша
технологии
европа
марк цукерберг
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855716886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35d0cfa38b8eeee99843da2660ae9f61.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети Facebook* из США и Европы жалуются на сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Проблемы начались примерно в 18.00 мск. Наибольшее число жалоб поступает из США - около 1,3 тысячи сообщений. Сбои фиксируются также в Великобритании, Италии, Канаде, Франции, Германии, Испании и других странах. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои с работой сайта, соединением с сервером, публикацией постов и авторизацией. Соцсеть Facebook* была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230404/internet-1862892573.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855716886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03ad3a1ed090e0854cf6ed5aa6fcc30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, технологии, европа, марк цукерберг, facebook
В мире, Россия, США, Технологии, Европа, Марк Цукерберг, Facebook
Пользователи Facebook* сообщили о сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе сервиса