https://ria.ru/20230411/evroparlament-1864453108.html
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости - РИА Новости, 11.04.2023
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости
США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:32
2023-04-11T12:32
2023-04-11T13:09
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — написал он.Так парламентарий прокомментировал предложение Рубио проверить Францию на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам визита в Китай.Французский лидер, в частности, говорил о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться и подумать о своих интересах".
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в мире, сша, франция, китай, марко рубио, twitter, эммануэль макрон, европарламент
В мире, США, Франция, Китай, Марко Рубио, Twitter, Эммануэль Макрон, Европарламент
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости
Депутат ЕП Мик Уоллес: слова Макрона показали усталость мира от гегемонии США
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter
депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — написал он.
Так парламентарий прокомментировал предложение Рубио проверить Францию на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам визита в Китай.
Французский лидер, в частности, говорил о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться и подумать о своих интересах".
Депутат Европарламента подловил Борреля на неосторожной фразе