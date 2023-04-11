https://ria.ru/20230411/evroparlament-1864453108.html

"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости

"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости - РИА Новости, 11.04.2023

"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости

США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:32

2023-04-11T12:32

2023-04-11T13:09

в мире

сша

франция

китай

марко рубио

twitter

эммануэль макрон

европарламент

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — написал он.Так парламентарий прокомментировал предложение Рубио проверить Францию на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам визита в Китай.Французский лидер, в частности, говорил о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться и подумать о своих интересах".

https://ria.ru/20230403/evroparlament-1862567991.html

сша

франция

китай

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в мире, сша, франция, китай, марко рубио, twitter, эммануэль макрон, европарламент