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"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости - РИА Новости, 11.04.2023
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12:32 11.04.2023 (обновлено: 13:09 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/evroparlament-1864453108.html
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости - РИА Новости, 11.04.2023
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости
США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:32
2023-04-11T13:09
в мире
сша
франция
китай
марко рубио
twitter
эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — написал он.Так парламентарий прокомментировал предложение Рубио проверить Францию на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам визита в Китай.Французский лидер, в частности, говорил о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться и подумать о своих интересах".
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в мире, сша, франция, китай, марко рубио, twitter, эммануэль макрон, европарламент
В мире, США, Франция, Китай, Марко Рубио, Twitter, Эммануэль Макрон, Европарламент
"Большая часть мира". В ЕП сообщили США плохие новости

Депутат ЕП Мик Уоллес: слова Макрона показали усталость мира от гегемонии США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США не стоит осуждать другие страны за нежелание находиться под их гнетом, написал в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Приходило ли когда-нибудь в голову Марко Рубио, что большая часть мира устала от вмешательства империи США в дела других стран, от того, что они игнорируют права других на суверенитет, и от того, что его государство злоупотребляет господством доллара для продвижения своих финансовых интересов ценой огромных потерь других людей?" — написал он.
Так парламентарий прокомментировал предложение Рубио проверить Францию на европейскую солидарность после заявления ее президента Эммануэля Макрона по итогам визита в Китай.
Французский лидер, в частности, говорил о том, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться и подумать о своих интересах".
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