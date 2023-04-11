https://ria.ru/20230411/eksport-1864497685.html
Экспорт подмосковных товаров в Белоруссию достиг пятилетнего максимума
Экспорт подмосковных товаров в Белоруссию достиг пятилетнего максимума - РИА Новости, 11.04.2023
Экспорт подмосковных товаров в Белоруссию достиг пятилетнего максимума
Экспорт в Белоруссию товаров, производимых на территории Московской области, достиг максимального уровня с 2018 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:13
2023-04-11T14:13
2023-04-11T14:13
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Экспорт в Белоруссию товаров, производимых на территории Московской области, достиг максимального уровня с 2018 года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Подмосковье поставляет в Белоруссию продовольственную продукцию, предметы одежды и быта, а также электрооборудование и электрические устройства. В 2022 году объем экспортируемой продукции вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с 2018 годом этот показатель увеличился на 54,37%, указывается в сообщении."Белоруссия является давним и проверенным торговым партнером Московской области. За пять лет, с 2018 года, экспорт нашего региона в эту страну увеличился с 1,25 до 1,93 миллиарда долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20230330/eksport-1861847750.html
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РИА Новости
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белоруссия, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Белоруссия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Экспорт в Белоруссию товаров, производимых на территории Московской области, достиг максимального уровня с 2018 года, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Подмосковье поставляет в Белоруссию продовольственную продукцию, предметы одежды и быта, а также электрооборудование и электрические устройства. В 2022 году объем экспортируемой продукции вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом, а в сравнении с 2018 годом этот показатель увеличился на 54,37%, указывается в сообщении.
"Белоруссия является давним и проверенным торговым партнером Московской области
. За пять лет, с 2018 года, экспорт нашего региона в эту страну увеличился с 1,25 до 1,93 миллиарда долларов", - приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Екатерины Зиновьевой.
Объем экспорта подмосковной продукции в Индию за год вырос на 32%