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Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России - РИА Новости, 11.04.2023
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17:29 11.04.2023 (обновлено: 17:41 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html
Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России
Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России - РИА Новости, 11.04.2023
Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России
Ограничения на вывоз капитала из РФ позволили снизить угрозы для финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:29
2023-04-11T17:41
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ограничения на вывоз капитала из РФ позволили снизить угрозы для финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин."Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства предложил оценить, как работают эти решения и какое влияние они оказывают на экономику РФ.
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России

Путин: запрет вывоза капитала из России снизил угрозы для финансовой системы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ограничения на вывоз капитала из РФ позволили снизить угрозы для финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин.
"Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства предложил оценить, как работают эти решения и какое влияние они оказывают на экономику РФ.
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