https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html

Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России

Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России - РИА Новости, 11.04.2023

Путин рассказал о последствиях запрета вывоза капитала из России

Ограничения на вывоз капитала из РФ позволили снизить угрозы для финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:29

2023-04-11T17:29

2023-04-11T17:41

россия

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863272928_465:210:2511:1361_1920x0_80_0_0_e5ddbee1a534d2a1051f4bd41a6f1034.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ограничения на вывоз капитала из РФ позволили снизить угрозы для финансовой системы, заявил президент России Владимир Путин."Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Глава государства предложил оценить, как работают эти решения и какое влияние они оказывают на экономику РФ.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин