https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html
Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития
Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития - РИА Новости, 11.04.2023
Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития
Российская экономика растет, правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, заявил Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:20
2023-04-11T17:20
2023-04-11T21:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская экономика растет, правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. <...> На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", — сказал президент.Он напомнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из того, что ВВП по итогам года снизится на 0,8 процента.При этом выросли поступления в казну ненефтегазовых доходов — примерно на 1,4 триллиона рублей. Говоря об инфляции, Путин поручил не допускать ее как чрезмерного ускорения, так и замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность, планы бизнеса и доходы граждан.В апреле в годовом выражении этот показатель опустился до 3,3 процента.В то же время президент призвал не забывать о внешних факторах риска, которые никуда не делись. Он подчеркнул, что власть не имеет права расслабиться и пустить все на самотек.
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития
Путин: российская экономика развивается, ВВП в апреле прибавит в реальном выражении
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Российская экономика растет, правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам
.
"По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. <...> На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", — сказал президент.
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Он напомнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из того, что ВВП по итогам года снизится на 0,8 процента.
«
"Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, ну это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", — отметил президент.
При этом выросли поступления в казну ненефтегазовых доходов — примерно на 1,4 триллиона рублей.
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Говоря об инфляции, Путин поручил не допускать ее как чрезмерного ускорения, так и замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность, планы бизнеса и доходы граждан.
В апреле в годовом выражении этот показатель опустился до 3,3 процента.
В то же время президент призвал не забывать о внешних факторах риска, которые никуда не делись. Он подчеркнул, что власть не имеет права расслабиться и пустить все на самотек.
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