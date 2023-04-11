https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html

Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития

Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития - РИА Новости, 11.04.2023

Путин рассказал об улучшении прогноза социально-экономического развития

Российская экономика растет, правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, заявил Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:20

2023-04-11T17:20

2023-04-11T21:48

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864588933_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_4de2276bb47bc5b3acf164568f21e14e.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская экономика растет, правительство пересмотрело прогноз социально-экономического развития в сторону улучшения, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении. <...> На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", — сказал президент.Он напомнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из того, что ВВП по итогам года снизится на 0,8 процента.При этом выросли поступления в казну ненефтегазовых доходов — примерно на 1,4 триллиона рублей. Говоря об инфляции, Путин поручил не допускать ее как чрезмерного ускорения, так и замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность, планы бизнеса и доходы граждан.В апреле в годовом выражении этот показатель опустился до 3,3 процента.В то же время президент призвал не забывать о внешних факторах риска, которые никуда не делись. Он подчеркнул, что власть не имеет права расслабиться и пустить все на самотек.

https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864575501.html

https://ria.ru/20230411/rabota-1864573885.html

https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин