https://ria.ru/20230411/ekoaktivisty-1864320855.html
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра - РИА Новости, 11.04.2023
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:00
2023-04-11T04:00
2023-04-11T04:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. 21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница английского языка Виктория Линдселл перелезли за металлическое ограждение. Однако сотрудники в куртках со светоотражающими полосами успели их схватить и повалить с ног. Позже нападавших увела полиция.На Кнорре и Линдселл были футболки с надписью Just Stop Oil. Это движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Его участники перекрывали дороги и приклеивая себя к картинам в музеях."Динозавтр Диппи" — гипсовая копия в натуральную величину скелета Диплодока Карнеги. Этот вид ящеров жил 155 — 145 миллионов лет назад. Ранее сообщалось о том, что в Лондоне экоактивистов оштрафовали за наклейки на картину Констебла "Телега для сена".
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, англия
Культура, Новости культуры, Англия
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на макет динозавра
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет
Daily Mail.
21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница английского языка Виктория Линдселл перелезли за металлическое ограждение. Однако сотрудники в куртках со светоотражающими полосами успели их схватить и повалить с ног. Позже нападавших увела полиция.
«
"Ясно, что они собирались распылить краску на экспонат", — пишет Daily Mail.
На Кнорре и Линдселл были футболки с надписью Just Stop Oil. Это движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Его участники перекрывали дороги и приклеивая себя к картинам в музеях.
"Динозавтр Диппи" — гипсовая копия в натуральную величину скелета Диплодока Карнеги. Этот вид ящеров жил 155 — 145 миллионов лет назад.
Ранее сообщалось
о том, что в Лондоне экоактивистов оштрафовали за наклейки на картину Констебла "Телега для сена".
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