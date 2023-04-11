https://ria.ru/20230411/ekoaktivisty-1864320855.html

В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра

В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра - РИА Новости, 11.04.2023

В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра

В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:00

2023-04-11T04:00

2023-04-11T04:00

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англия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. 21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница английского языка Виктория Линдселл перелезли за металлическое ограждение. Однако сотрудники в куртках со светоотражающими полосами успели их схватить и повалить с ног. Позже нападавших увела полиция.На Кнорре и Линдселл были футболки с надписью Just Stop Oil. Это движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Его участники перекрывали дороги и приклеивая себя к картинам в музеях."Динозавтр Диппи" — гипсовая копия в натуральную величину скелета Диплодока Карнеги. Этот вид ящеров жил 155 — 145 миллионов лет назад. Ранее сообщалось о том, что в Лондоне экоактивистов оштрафовали за наклейки на картину Констебла "Телега для сена".

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англия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, англия