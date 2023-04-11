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В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра - РИА Новости, 11.04.2023
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Культура
 
04:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ekoaktivisty-1864320855.html
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра - РИА Новости, 11.04.2023
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра
В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:00
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англия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail. 21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница английского языка Виктория Линдселл перелезли за металлическое ограждение. Однако сотрудники в куртках со светоотражающими полосами успели их схватить и повалить с ног. Позже нападавших увела полиция.На Кнорре и Линдселл были футболки с надписью Just Stop Oil. Это движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Его участники перекрывали дороги и приклеивая себя к картинам в музеях."Динозавтр Диппи" — гипсовая копия в натуральную величину скелета Диплодока Карнеги. Этот вид ящеров жил 155 — 145 миллионов лет назад. Ранее сообщалось о том, что в Лондоне экоактивистов оштрафовали за наклейки на картину Констебла "Телега для сена".
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новости культуры, англия
Культура, Новости культуры, Англия
В Англии экоактивистов задержали за нападение на динозавра

В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на макет динозавра

© Фото : Just Stop OilЗадержание экоактивистов Just Stop Oil в музее Герберта в Ковентри
Задержание экоактивистов Just Stop Oil в музее Герберта в Ковентри - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Just Stop Oil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В английском Ковентри экоактивистов задержали за нападение на экспонат на выставке "Динозавр Диппи" в Картинной галерее и музее Герберта, пишет Daily Mail.
21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница английского языка Виктория Линдселл перелезли за металлическое ограждение. Однако сотрудники в куртках со светоотражающими полосами успели их схватить и повалить с ног. Позже нападавших увела полиция.
«
"Ясно, что они собирались распылить краску на экспонат", — пишет Daily Mail.
На Кнорре и Линдселл были футболки с надписью Just Stop Oil. Это движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Его участники перекрывали дороги и приклеивая себя к картинам в музеях.
"Динозавтр Диппи" — гипсовая копия в натуральную величину скелета Диплодока Карнеги. Этот вид ящеров жил 155 — 145 миллионов лет назад.
Ранее сообщалось о том, что в Лондоне экоактивистов оштрафовали за наклейки на картину Констебла "Телега для сена".
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