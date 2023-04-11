https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html

Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет, пишут СМИ

Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023

Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет, пишут СМИ

Египет планировал "тайно отправить России до 40 тысяч ракет", пишет газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:29

2023-04-11T07:29

2023-04-11T13:59

россия

египет

сша

абдель фаттах ас-сиси

нато

ахмед абу зейд

дмитрий песков

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Египет планировал "тайно отправить России до 40 тысяч ракет", пишет газета Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США.Газета получила документ из множества изображений конфиденциальных файлов, размещенных в феврале и марте в чат-приложении Discord. "Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси <...> недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России", — говорится в сообщении газеты. Как пишет издание, в части совершенно секретного документа, датированного 17 февраля, резюмируются предполагаемые разговоры между ас-Сиси и высокопоставленными египетскими военными чиновниками, а также упоминаются планы о якобы поставках России артиллерийских снарядов и пороха. Газета утверждает, что в документе президент поручает чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете "во избежание проблем с Западом". Отвечая на вопросы издания о документе и достоверности описываемых в нем разговоров, представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что позиция страны с самого начала основывается на "невмешательстве" в украинский конфликт и решимости сохранять равную дистанцию с обеими сторонами. Он добавил, что Египет по-прежнему призывает стороны прекратить боевые действия и достичь политического решения путем переговоров. Американский правительственный чиновник заявил газете, что властям страны "неизвестно об исполнении этого плана", имея в виду предполагаемую инициативу по экспорту ракет. Как отмечает газета, в документе ясно не говорится, почему Россия якобы заинтересована в приобретении этих ракет. По данным издания, в документе также утверждается, что ас-Сиси 1 февраля поручил человеку, обозначенному как "Салах-ад-Дин", чтобы тот сказал заводским работникам, что снаряды предназначены для египетской армии. А порох, говорится в документе, поступит с "Завода 18". Издание пишет, что это название химического завода с многолетней историей, а "Салах-ад-Дином" может оказаться министр по военному производству Египта Мохамед Салах-ад-Дин. Согласно газете, в документе утверждается, что "Салах-ад-Дин" заявил, что "поручит своим людям работать посменно, если необходимо, потому что это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее". Издание пишет, что в документе цитируется заявление ас-Сиси о том, что он рассматривает продажу "обычных вещей" Китаю, чтобы освободить место для "большего производства" ракет Sakr 45. Газета добавляет, что в документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230211/egipet-1851382470.html

https://ria.ru/20230211/borisenko-1851205157.html

https://ria.ru/20230131/operatsii-1848692643.html

россия

египет

сша

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россия, египет, сша, абдель фаттах ас-сиси, нато, ахмед абу зейд, дмитрий песков, в мире