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В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи

В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи - РИА Новости, 11.04.2023

В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи

Схема движения изменится на нескольких улицах столицы из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:46

2023-04-11T14:46

2023-04-11T14:47

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Схема движения изменится на нескольких улицах столицы из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "В ночь с 16 на 17 апреля будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля - участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с 16 до 17 апреля будет введено двустороннее движение. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи", - говорится в сообщении. К тому же, в ночь с 16 на 17 апреля с 00.01 до 00.20 из-за проведения крестного хода в рамках Пасхального Богослужения будут закрыты для проезда участки в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара. "В Петровском переулке с 00.30 до 03.00 будет организовано двустороннее движение", - добавили в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

городское хозяйство москвы, москва, пасха, авто, россия