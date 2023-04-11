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В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи - РИА Новости, 11.04.2023
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14:46 11.04.2023 (обновлено: 14:47 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/dvizhenie-1864514295.html
В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи
В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи
Схема движения изменится на нескольких улицах столицы из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:46
2023-04-11T14:47
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москва
пасха
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россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Схема движения изменится на нескольких улицах столицы из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "В ночь с 16 на 17 апреля будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля - участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с 16 до 17 апреля будет введено двустороннее движение. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи", - говорится в сообщении. К тому же, в ночь с 16 на 17 апреля с 00.01 до 00.20 из-за проведения крестного хода в рамках Пасхального Богослужения будут закрыты для проезда участки в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара. "В Петровском переулке с 00.30 до 03.00 будет организовано двустороннее движение", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, пасха, авто, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Пасха, Авто, Россия
В Москве изменится движение на нескольких улицах из-за празднования Пасхи

Схема движения изменится на нескольких улицах Москвы из-за пасхальных мероприятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Схема движения изменится на нескольких улицах столицы из-за проведения пасхальных мероприятий, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"В ночь с 16 на 17 апреля будут закрыты для проезда два участка в районе улицы Петровка, а 23 апреля - участок Елисеевского переулка. В Петровском переулке с 16 до 17 апреля будет введено двустороннее движение. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи", - говорится в сообщении.
К тому же, в ночь с 16 на 17 апреля с 00.01 до 00.20 из-за проведения крестного хода в рамках Пасхального Богослужения будут закрыты для проезда участки в районе улицы Петровка, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.
"В Петровском переулке с 00.30 до 03.00 будет организовано двустороннее движение", - добавили в сообщении.
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