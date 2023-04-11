https://ria.ru/20230411/dtp-1864366747.html

СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек

СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек

Междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в аварию и упал в реку, в результате происшествия 10 человек погибли и еще 25... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T01:54

2023-04-11T01:54

2023-04-11T01:54

в мире

перу

лима (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg

МЕХИКО, 11 апр - РИА Новости. Междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в аварию и упал в реку, в результате происшествия 10 человек погибли и еще 25 получили различные травмы, сообщило издание Republica. По информации СМИ, компания-перевозчик назвала виновником аварии грузовой автомобиль, который врезался в автобус, при этом в районе происшествия он обнаружен не был. Из 25 пострадавших 12 были направлены в столичные медицинские центры. Местные власти начали расследование инцидента.

https://ria.ru/20230128/dtp-1848104397.html

перу

лима (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, перу, лима (город)