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СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 11.04.2023
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01:54 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/dtp-1864366747.html
СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек
СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек
Междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в аварию и упал в реку, в результате происшествия 10 человек погибли и еще 25... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T01:54
2023-04-11T01:54
в мире
перу
лима (город)
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МЕХИКО, 11 апр - РИА Новости. Междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в аварию и упал в реку, в результате происшествия 10 человек погибли и еще 25 получили различные травмы, сообщило издание Republica. По информации СМИ, компания-перевозчик назвала виновником аварии грузовой автомобиль, который врезался в автобус, при этом в районе происшествия он обнаружен не был. Из 25 пострадавших 12 были направлены в столичные медицинские центры. Местные власти начали расследование инцидента.
https://ria.ru/20230128/dtp-1848104397.html
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в мире, перу, лима (город)
В мире, Перу, Лима (город)
СМИ: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек

Republica: в Перу в результате ДТП с автобусом погибли десять человек, 25 пострадали

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МЕХИКО, 11 апр - РИА Новости. Междугородний автобус, выполнявший рейс по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в аварию и упал в реку, в результате происшествия 10 человек погибли и еще 25 получили различные травмы, сообщило издание Republica.
«
"Междугородний автобус попал в жуткую аварию на 110-м км Центрального шоссе по пути в Лиму. В результате аварии 10 человек погибли и 25 получили травмы", - говорится в материале на сайте издания.
По информации СМИ, компания-перевозчик назвала виновником аварии грузовой автомобиль, который врезался в автобус, при этом в районе происшествия он обнаружен не был.
Из 25 пострадавших 12 были направлены в столичные медицинские центры. Местные власти начали расследование инцидента.
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