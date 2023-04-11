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В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.04.2023
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14:38 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/draka-1864510286.html
В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок
В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.04.2023
В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок
Две женщины и ребенок получили повреждения в результате конфликта в ресторане в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:38
2023-04-11T14:38
происшествия
уфа
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Две женщины и ребенок получили повреждения в результате конфликта в ресторане в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Местные издания опубликовали видео из ресторана, где женщин разнимают. Также появились кадры из отдела полиции, на них ребенок рассказывает, как его "душила и била женщина" - якобы то была супруга бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова. В пресс-службе башкирского МВД рассказали, что в отдел полиции №4 Уфы обратилась жительница города с сообщением, что ее 6-летнего сына избила знакомая. В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок

Полиция Уфы проверяет данные о драке между двумя женщинами с детьми в ресторане

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр – РИА Новости. Две женщины и ребенок получили повреждения в результате конфликта в ресторане в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Местные издания опубликовали видео из ресторана, где женщин разнимают. Также появились кадры из отдела полиции, на них ребенок рассказывает, как его "душила и била женщина" - якобы то была супруга бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова.
В пресс-службе башкирского МВД рассказали, что в отдел полиции №4 Уфы обратилась жительница города с сообщением, что ее 6-летнего сына избила знакомая.
«
"По предварительной информации, конфликт между женщинами произошел в одном из ресторанов, куда они пришли со своими детьми. В результате обе участницы происшествия получили телесные повреждения. Также телесные повреждения зафиксированы у сына одной из них. Женщинам и ребенку выданы направления для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили в ведомстве.
В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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