https://ria.ru/20230411/draka-1864510286.html

В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок

В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок - РИА Новости, 11.04.2023

В Уфе две женщины устроили драку в ресторане, пострадал ребенок

Две женщины и ребенок получили повреждения в результате конфликта в ресторане в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:38

2023-04-11T14:38

2023-04-11T14:38

происшествия

уфа

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Две женщины и ребенок получили повреждения в результате конфликта в ресторане в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Местные издания опубликовали видео из ресторана, где женщин разнимают. Также появились кадры из отдела полиции, на них ребенок рассказывает, как его "душила и била женщина" - якобы то была супруга бывшего хоккеиста "Салавата Юлаева" Константина Макарова. В пресс-службе башкирского МВД рассказали, что в отдел полиции №4 Уфы обратилась жительница города с сообщением, что ее 6-летнего сына избила знакомая. В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230306/pravonarusheniya-1856042526.html

уфа

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа