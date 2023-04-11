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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 11.04.2023 (обновлено: 15:52 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/donetsk-1864539795.html
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов
Украинские войска в 14.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:46
2023-04-11T15:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкКуски металла недалеко от рынка в Донецке, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ
Куски металла недалеко от рынка в Донецке, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Куски металла недалеко от рынка в Донецке, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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