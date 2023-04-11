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Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов - РИА Новости, 11.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов

Украинские войска в 14.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:46

2023-04-11T15:46

2023-04-11T15:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато