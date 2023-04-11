https://ria.ru/20230411/dollar-1864606788.html

В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля

В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля - РИА Новости, 11.04.2023

В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля

Введенные США санкции против России ускорили процесс отказа стран от использования доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:13

2023-04-11T19:13

2023-04-11T21:19

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Введенные США санкции против России ускорили процесс отказа стран от использования доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Беспрецедентные экономические ограничения против Москвы, включая ее исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", — отметил он.По словам эксперта, американская санкционная политика приблизила конец "правления короля-доллара" в качестве ведущей мировой платежной валюты. В дальнейшем процесс дедолларизации будет только ускоряться, и главным катализатором этого стала антироссийская политика Белого дома, добавил он."Заявления о заключении двусторонних и многосторонних соглашений о торговле товарами и услугами не в долларах США поступают все чаще и чаще", — обратил внимание Рикардс.Желание отказаться от американской валюты характерно даже для таких небольших экономик, как Кения, которая также присоединилась к "крестовому походу" против доллара, подытожил экс-советник ЦРУ.

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

https://ria.ru/20230328/ssha-1861356163.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), доллар