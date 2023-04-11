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В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля - РИА Новости, 11.04.2023
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19:13 11.04.2023 (обновлено: 21:19 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/dollar-1864606788.html
В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля
В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля - РИА Новости, 11.04.2023
В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля
Введенные США санкции против России ускорили процесс отказа стран от использования доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:13
2023-04-11T21:19
в мире
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
доллар
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Введенные США санкции против России ускорили процесс отказа стран от использования доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning."Беспрецедентные экономические ограничения против Москвы, включая ее исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", — отметил он.По словам эксперта, американская санкционная политика приблизила конец "правления короля-доллара" в качестве ведущей мировой платежной валюты. В дальнейшем процесс дедолларизации будет только ускоряться, и главным катализатором этого стала антироссийская политика Белого дома, добавил он."Заявления о заключении двусторонних и многосторонних соглашений о торговле товарами и услугами не в долларах США поступают все чаще и чаще", — обратил внимание Рикардс.Желание отказаться от американской валюты характерно даже для таких небольших экономик, как Кения, которая также присоединилась к "крестовому походу" против доллара, подытожил экс-советник ЦРУ.
https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html
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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), доллар
В мире, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Доллар
В США испугались за судьбу доллара после провала нового плана против Кремля

Экс-советник ЦРУ Рикардс предрек мировой отказ от доллара из-за санкций США против России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Введенные США санкции против России ускорили процесс отказа стран от использования доллара, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
"Беспрецедентные экономические ограничения против Москвы, включая ее исключение из глобальной системы SWIFT, показали другим странам, что США могут сделать с ними нечто подобное, если Вашингтон не одобрит их поведение", — отметил он.
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По словам эксперта, американская санкционная политика приблизила конец "правления короля-доллара" в качестве ведущей мировой платежной валюты. В дальнейшем процесс дедолларизации будет только ускоряться, и главным катализатором этого стала антироссийская политика Белого дома, добавил он.
"Заявления о заключении двусторонних и многосторонних соглашений о торговле товарами и услугами не в долларах США поступают все чаще и чаще", — обратил внимание Рикардс.
Желание отказаться от американской валюты характерно даже для таких небольших экономик, как Кения, которая также присоединилась к "крестовому походу" против доллара, подытожил экс-советник ЦРУ.
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