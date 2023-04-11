https://ria.ru/20230411/dokumenty-1864365434.html

Экс-аналитик ЦРУ предположил, кто может стоять за утечками документов США

Экс-аналитик ЦРУ предположил, кто может стоять за утечками документов США - РИА Новости, 11.04.2023

Экс-аналитик ЦРУ предположил, кто может стоять за утечками документов США

Недавние утечки в СМИ секретных документов Пентагона, вероятнее всего, стали результатом действий одного лица в руководстве США, не согласного с политикой... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T01:18

2023-04-11T01:18

2023-04-11T01:48

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нато

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Недавние утечки в СМИ секретных документов Пентагона, вероятнее всего, стали результатом действий одного лица в руководстве США, не согласного с политикой администрации президента Джо Байдена в сфере безопасности, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди. По его мнению, остается лишь гадать, сколько времени потребуется американским властям, чтобы вычислить виновного – учитывая, что доступ к слитым сеть данным потенциально могли иметь сотни чиновников. Вместе с тем, отмечает собеседник, для поимки преступника Пентагон распорядился задействовать "серьезные ресурсы". "Сегодня стало известно, что они изучают личные дела сотрудников и ограничивают доступ к будущим брифингам подобного рода. Предположу, что в скором времени начнутся проверки возможных подозреваемых на полиграфе", - прогнозирует бывший сотрудник ЦРУ. Вместе с тем, Джиральди дал понять, что не склонен переоценивать значение утекших данных и считать, что данное событие может поставить под угрозу какие-либо конкретные инициативы США из числа тех, что уже реализуются или пока планируются. "Было бы ошибкой считать это серьезной брешью в системе безопасности, если брать в расчет фактический ущерб, выходящий за рамки столь серьезного позора со стороны Пентагона", - резюмировал аналитик. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230410/utechka-1864175947.html

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россия, сша, филип джиральди, джо байден, эдвард сноуден, нато, в мире