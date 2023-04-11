https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html

Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем

Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем - РИА Новости, 11.04.2023

Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем

Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков вернулся из зоны СВО, куда он ушел добровольцем в конце... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:41

2023-04-11T09:41

2023-04-11T09:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

екатеринбург

город без наркотиков

единая россия

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков вернулся из зоны СВО, куда он ушел добровольцем в конце прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. О том, что Жуков планирует отправиться добровольцем на спецоперацию и находится в сборном пункте на учениях, стало известно в ноябре 2022 года – информацию об этом ранее подтвердили РИА Новости в гордуме и в фонде "Город без наркотиков", которым депутат руководит с 2019 года. Уточнялось, что Жуков перед отправкой в зону СВО не сдал мандат и остается депутатом. Во вторник в думе Екатеринбурга прошло заседание, где депутаты рассмотрели поправки в схему выборов в городской парламент. Перед началом мероприятия коллеги встретили Жукова аплодисментами. "Депутат екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании. В зоне проведения спецоперации он находился с конца прошлого года", – пояснила собеседница агентству. По данным местных СМИ, Жуков получил контузию, выполняя боевую задачу. Депутату предлагали лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома в Екатеринбурге. Согласно сведениям на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва. Ранее Жуков ездил волонтером оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html

https://ria.ru/20230101/dobrovoltsy-1842747723.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

екатеринбург

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, екатеринбург, город без наркотиков, единая россия, безопасность