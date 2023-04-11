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Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем - РИА Новости, 11.04.2023
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https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html
Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем
Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем - РИА Новости, 11.04.2023
Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем
Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков вернулся из зоны СВО, куда он ушел добровольцем в конце... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:41
2023-04-11T09:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
екатеринбург
город без наркотиков
единая россия
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков вернулся из зоны СВО, куда он ушел добровольцем в конце прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. О том, что Жуков планирует отправиться добровольцем на спецоперацию и находится в сборном пункте на учениях, стало известно в ноябре 2022 года – информацию об этом ранее подтвердили РИА Новости в гордуме и в фонде "Город без наркотиков", которым депутат руководит с 2019 года. Уточнялось, что Жуков перед отправкой в зону СВО не сдал мандат и остается депутатом. Во вторник в думе Екатеринбурга прошло заседание, где депутаты рассмотрели поправки в схему выборов в городской парламент. Перед началом мероприятия коллеги встретили Жукова аплодисментами. "Депутат екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании. В зоне проведения спецоперации он находился с конца прошлого года", – пояснила собеседница агентству. По данным местных СМИ, Жуков получил контузию, выполняя боевую задачу. Депутату предлагали лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома в Екатеринбурге. Согласно сведениям на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва. Ранее Жуков ездил волонтером оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230221/peregovory-1853483621.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, екатеринбург, город без наркотиков, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Екатеринбург, Город без наркотиков, Единая Россия, Безопасность
Депутат думы Екатеринбурга вернулся из зоны СВО, куда уходил добровольцем

Депутат думы Екатеринбурга Жуков вернулся из зоны спецоперации, куда уходил добровольцем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Депутат думы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков вернулся из зоны СВО, куда он ушел добровольцем в конце прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
О том, что Жуков планирует отправиться добровольцем на спецоперацию и находится в сборном пункте на учениях, стало известно в ноябре 2022 года – информацию об этом ранее подтвердили РИА Новости в гордуме и в фонде "Город без наркотиков", которым депутат руководит с 2019 года. Уточнялось, что Жуков перед отправкой в зону СВО не сдал мандат и остается депутатом.
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Во вторник в думе Екатеринбурга прошло заседание, где депутаты рассмотрели поправки в схему выборов в городской парламент. Перед началом мероприятия коллеги встретили Жукова аплодисментами.
"Депутат екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании. В зоне проведения спецоперации он находился с конца прошлого года", – пояснила собеседница агентству.
По данным местных СМИ, Жуков получил контузию, выполняя боевую задачу. Депутату предлагали лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома в Екатеринбурге.
Согласно сведениям на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва. Ранее Жуков ездил волонтером оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.
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