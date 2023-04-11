https://ria.ru/20230411/dnr-1864450882.html

Эвакуированные в ДНР жители получат матпомощь в десять тысяч рублей

Эвакуированные в ДНР жители получат матпомощь в десять тысяч рублей - РИА Новости, 11.04.2023

Эвакуированные в ДНР жители получат матпомощь в десять тысяч рублей

Жителям, эвакуированным на территорию Донецкой Народной Республики с временно подконтрольных Украине территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:28

2023-04-11T12:28

2023-04-11T12:28

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

запорожская область

херсонская область

россия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Жителям, эвакуированным на территорию Донецкой Народной Республики с временно подконтрольных Украине территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, будет предоставлена материальная помощь в 10 тысяч рублей на человека, следует из распоряжения врио главы ДНР Денис Пушилина. Согласно изменениям в распоряжение от 12 июня 2019 года, материальная помощь по решению комиссии может быть предоставлена лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам, прибывшим на территорию ДНР, эвакуированным с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, временно подконтрольных Украине, а также с освобожденных населенных пунктов. Размер материальной помощи составит 10 тысяч рублей на каждого эвакуированного человека вне зависимости от возраста и трудоспособности. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20230407/frantsuzy-1863641308.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

россия

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