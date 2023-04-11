Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 74 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.