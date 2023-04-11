Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 74 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шесть населенных пунктов республики: Озеряновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Донецк, Владимировка, Комсомольское.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Верхнеторецком.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.