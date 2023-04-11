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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:33 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/dnr-1864363602.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.04.2023
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:33
2023-04-11T00:33
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы шесть населенных пунктов республики: Озеряновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Донецк, Владимировка, Комсомольское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Верхнеторецком. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.
https://ria.ru/20230410/obstrel-1864336991.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 74 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 74 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под огнем оказались районы шесть населенных пунктов республики: Озеряновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Донецк, Владимировка, Комсомольское.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Верхнеторецком.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 20 обстрелов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраина
 
 
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