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ВСУ готовятся к форсированию Днепра, заявил Сальдо

ВСУ готовятся к форсированию Днепра, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.04.2023

ВСУ готовятся к форсированию Днепра, заявил Сальдо

Украинские войска готовятся форсировать Днепр, но их попытки обречены на провал, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:49

2023-04-11T06:49

2023-04-11T09:00

херсонская область

россия

владимир сальдо

в мире

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр, но их попытки обречены на провал, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.При этом собеседник агентства выразил уверенность, что сил для успешного проведения такой операции у ВСУ недостаточно. "В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", — подчеркнул Сальдо.О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.По информации агентства Reuters, украинское командование подготовило восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.В новых регионах России заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20230330/osvobozhdenie-1861779081.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, в мире