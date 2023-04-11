ВСУ готовятся к форсированию Днепра, заявил Сальдо
Врио губернатора Сальдо: силы ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Украинские войска готовятся форсировать Днепр, но их попытки обречены на провал, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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"На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", — сказал он.
При этом собеседник агентства выразил уверенность, что сил для успешного проведения такой операции у ВСУ недостаточно.
"В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", — подчеркнул Сальдо.
О скором контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, оно может начаться, когда прекратится распутица. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
По информации агентства Reuters, украинское командование подготовило восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин оценил численность этих войск примерно в 200 тысяч человек.
В новых регионах России заявляли, что подготовились к любым действиям со стороны ВСУ.