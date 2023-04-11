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Оппозиция в Молдавии заявила об отсутствии диалога страны с Приднестровьем - РИА Новости, 11.04.2023
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22:30 11.04.2023 (обновлено: 22:34 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/dialog-1864627489.html
Оппозиция в Молдавии заявила об отсутствии диалога страны с Приднестровьем
Оппозиция в Молдавии заявила об отсутствии диалога страны с Приднестровьем - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция в Молдавии заявила об отсутствии диалога страны с Приднестровьем
Между Кишиневом и Тирасполем поддерживается диалог только на уровне правительств, хотя этого недостаточно для обсуждения урегулирования приднестровского... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:30
2023-04-11T22:34
в мире
молдавия
кишинев
днестр
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Между Кишиневом и Тирасполем поддерживается диалог только на уровне правительств, хотя этого недостаточно для обсуждения урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. "Приднестровская проблема требует комплексного решения и очень ответственного и профессионального подхода… Очевидно, что необходимо политическое соглашение между берегами Днестра, но сегодня мы видим, что нет ни диалога, ни рабочей группы, а есть только одна на уровне правительства", - заявил Батрынча в эфире телеканала Vocea Basarabiei. По его словам, ранее были предприняты шаги по сближению обоих берегов Днестра, однако сегодня этот процесс поставлен на паузу, несмотря на заявления властей о существовании сценариев по урегулированию конфликта. "Я был свидетелем таких заявлений, но подобные документы слишком серьезны, чтобы говорить только декларативно, мы хотим видеть концепцию, чтобы участвовать в ее разработке. Этот процесс должен быть основан на широком участии", - подчеркнул Батрынча. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864557728.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр
Оппозиция в Молдавии заявила об отсутствии диалога страны с Приднестровьем

Оппозиция: между Молдавией и Приднестровьем нет диалога, необходима разработка соглашения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Между Кишиневом и Тирасполем поддерживается диалог только на уровне правительств, хотя этого недостаточно для обсуждения урегулирования приднестровского конфликта, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
"Приднестровская проблема требует комплексного решения и очень ответственного и профессионального подхода… Очевидно, что необходимо политическое соглашение между берегами Днестра, но сегодня мы видим, что нет ни диалога, ни рабочей группы, а есть только одна на уровне правительства", - заявил Батрынча в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
По его словам, ранее были предприняты шаги по сближению обоих берегов Днестра, однако сегодня этот процесс поставлен на паузу, несмотря на заявления властей о существовании сценариев по урегулированию конфликта.
"Я был свидетелем таких заявлений, но подобные документы слишком серьезны, чтобы говорить только декларативно, мы хотим видеть концепцию, чтобы участвовать в ее разработке. Этот процесс должен быть основан на широком участии", - подчеркнул Батрынча.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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