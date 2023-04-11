https://ria.ru/20230411/deputat-1864364103.html

На Украине погиб возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат

На Украине погиб возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат - РИА Новости, 11.04.2023

На Украине погиб возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович погиб в ДТП, об этом в соцсетях сообщили его бывшие коллеги. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:50

2023-04-11T00:50

2023-04-11T00:50

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россия

мирослава бердник

верховная рада украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович погиб в ДТП, об этом в соцсетях сообщили его бывшие коллеги.Инцидент произошел еще на прошлой неделе. "Неприятное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", - сообщил экс-депутат Рады Александр Доний, информацию подтвердил другой бывший парламентарий Михаил Поживанов.Как отметила в своем Telegram-канале украинская журналистка Мирослава Бердник, незадолго до гибели Стретович возглавил захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). О каком храме идет речь, журналистка не уточнила.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230408/khram-1863980863.html

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в мире, украина, россия, мирослава бердник, верховная рада украины, ситуация вокруг упц