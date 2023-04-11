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Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске - РИА Новости, 11.04.2023
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16:41 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/data-tsentr-1864557336.html
Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске
Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске - РИА Новости, 11.04.2023
Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске
Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:41
2023-04-11T16:41
билайн
вымпелком
технологии
новосибирск
новосибирская область
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Во вторник состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего центра обработки данных (ЦОД), ознаменовавшее начало полномасштабного строительства. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Новый ЦОД, как и все дата-центры группы компаний Key Point, будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек.Согласно достигнутым договоренностям, команда Восточного региона ПАО "ВымпелКом" передает новосибирскому подразделению Key Point права на участок для дата-центра и обеспечивает необходимую техническую поддержку в решении вопросов, связанных с организацией на выделенном под ЦОД участке внешних инженерных коммуникаций. Со своей стороны, Key Point при создании дата-центра обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО "ВымпелКом" на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, что делает билайн бизнес одним из крупнейших клиентов нового ЦОД.Проект в Новосибирске будет реализован в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 миллиарда рублей."Tier III - это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где "ВымпелКом" выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Уверен, региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД", - сказал региональный директор Восточного региона билайна Максим Шарков.Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания "Свободные Технологии Инжиниринг", технический консалтинг осуществляет компания "Ди Си Квадрат".
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билайн, вымпелком, технологии, новосибирск, новосибирская область
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Новосибирск, Новосибирская область

Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске

© Фото : пресс-служба "Билайн"Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске
Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-служба "Билайн"
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Во вторник состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего центра обработки данных (ЦОД), ознаменовавшее начало полномасштабного строительства. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Новый ЦОД, как и все дата-центры группы компаний Key Point, будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек.
Согласно достигнутым договоренностям, команда Восточного региона ПАО "ВымпелКом" передает новосибирскому подразделению Key Point права на участок для дата-центра и обеспечивает необходимую техническую поддержку в решении вопросов, связанных с организацией на выделенном под ЦОД участке внешних инженерных коммуникаций. Со своей стороны, Key Point при создании дата-центра обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО "ВымпелКом" на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, что делает билайн бизнес одним из крупнейших клиентов нового ЦОД.
Проект в Новосибирске будет реализован в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 миллиарда рублей.
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"Tier III - это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где "ВымпелКом" выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Уверен, региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД", - сказал региональный директор Восточного региона билайна Максим Шарков.
Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания "Свободные Технологии Инжиниринг", технический консалтинг осуществляет компания "Ди Си Квадрат".
 
БилайнВымпелКомТехнологииНовосибирскНовосибирская область
 
 
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