https://ria.ru/20230411/data-tsentr-1864557336.html

Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске

Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске - РИА Новости, 11.04.2023

Билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске

Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

билайн

вымпелком

технологии

новосибирск

новосибирская область

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) начинают строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Во вторник состоялась церемония закладки первого камня в фундамент будущего центра обработки данных (ЦОД), ознаменовавшее начало полномасштабного строительства. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года. Новый ЦОД, как и все дата-центры группы компаний Key Point, будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек.Согласно достигнутым договоренностям, команда Восточного региона ПАО "ВымпелКом" передает новосибирскому подразделению Key Point права на участок для дата-центра и обеспечивает необходимую техническую поддержку в решении вопросов, связанных с организацией на выделенном под ЦОД участке внешних инженерных коммуникаций. Со своей стороны, Key Point при создании дата-центра обеспечивает возможность по организации части своей технологической площадки для оборудования ПАО "ВымпелКом" на взаимовыгодных для обеих сторон условиях, что делает билайн бизнес одним из крупнейших клиентов нового ЦОД.Проект в Новосибирске будет реализован в два этапа, общая проектная мощность ЦОД составит 8 МВт. Емкость каждой из очередей – 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Планируемый объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра составляет 2,5 миллиарда рублей."Tier III - это высочайший стандарт надёжности и знак качества услуг на базе инфраструктуры ЦОД. С открытием в Новосибирске ЦОД такого уровня цифровые услуги для жителей региона станут более доступными, их качество вырастет, а процесс запуска новых сервисов существенно ускорится. Это уже не первый проект, где "ВымпелКом" выступает партнером Key Point. Открытие ЦОД в Новосибирске станет важным шагом не только на пути к улучшению сервиса наших абонентов, но и позволит увеличить безопасность хранения и обработки данных, что крайне актуально в современных реалиях. Уверен, региональный бизнес также высоко оценит возможность размещения своей инфраструктуры на базе ЦОД", - сказал региональный директор Восточного региона билайна Максим Шарков.Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта является компания "Свободные Технологии Инжиниринг", технический консалтинг осуществляет компания "Ди Си Квадрат".

https://ria.ru/20230320/bilayn-1858605389.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, новосибирск, новосибирская область