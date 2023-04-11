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Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 11.04.2023
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12:04 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/china-1864441010.html
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 11.04.2023
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР
Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:04
2023-04-11T12:04
в мире
китай
япония
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". Он указал, что "Китай призывает Японию исправить свои ошибочные действия, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, надлежащим образом соблюдать послевоенный международный порядок и основные нормы международных отношений, а также выполнять свои обязательства по международному праву".
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в мире, китай, япония
В мире, Китай, Япония
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР

МИД КНР: Пекин выступил против преувеличения китайской угрозы со стороны Токио

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом".
«
"Японская сторона следует традиции использовать клише для очернения и критики Китая, преувеличивает так называемую китайскую угрозу, необоснованно вмешивается во внутренние дела Китая, Пекин решительно выступает против этого", - заявил дипломат.
Он указал, что "Китай призывает Японию исправить свои ошибочные действия, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, надлежащим образом соблюдать послевоенный международный порядок и основные нормы международных отношений, а также выполнять свои обязательства по международному праву".
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