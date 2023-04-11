https://ria.ru/20230411/china-1864441010.html
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 11.04.2023
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР
Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:04
2023-04-11T12:04
2023-04-11T12:04
в мире
китай
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". Он указал, что "Китай призывает Японию исправить свои ошибочные действия, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, надлежащим образом соблюдать послевоенный международный порядок и основные нормы международных отношений, а также выполнять свои обязательства по международному праву".
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, япония
Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР
МИД КНР: Пекин выступил против преувеличения китайской угрозы со стороны Токио
ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом".
«
"Японская сторона следует традиции использовать клише для очернения и критики Китая, преувеличивает так называемую китайскую угрозу, необоснованно вмешивается во внутренние дела Китая, Пекин решительно выступает против этого", - заявил дипломат.
Он указал, что "Китай призывает Японию исправить свои ошибочные действия, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, надлежащим образом соблюдать послевоенный международный порядок и основные нормы международных отношений, а также выполнять свои обязательства по международному праву".
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны