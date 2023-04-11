https://ria.ru/20230411/china-1864441010.html

Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР

Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 11.04.2023

Токио преувеличивает китайскую угрозу, заявили в МИД КНР

Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:04

2023-04-11T12:04

2023-04-11T12:04

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Япония преувеличивает так называемую китайскую угрозу и необоснованно вмешивается во внутренние дела КНР, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". Он указал, что "Китай призывает Японию исправить свои ошибочные действия, прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, надлежащим образом соблюдать послевоенный международный порядок и основные нормы международных отношений, а также выполнять свои обязательства по международному праву".

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html

китай

япония

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, япония