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Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
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16:18 11.04.2023 (обновлено: 16:19 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/chasy-1864548856.html
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах
Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:18
2023-04-11T16:19
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
госдума рф
херсонская область
запорожская область
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Закон включает новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, херсонская область , запорожская область, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Херсонская область , Запорожская область, Общество
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах

ГД приняла закон о московском часовом поясе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Закон включает новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинГосдума РФХерсонская областьЗапорожская областьОбщество
 
 
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