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Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах

Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах

Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:18

2023-04-11T16:18

2023-04-11T16:19

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

госдума рф

херсонская область

запорожская область

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Закон включает новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Владимир Лаврентьев

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, херсонская область , запорожская область, общество