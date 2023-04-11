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Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах
Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:18
2023-04-11T16:18
2023-04-11T16:19
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
госдума рф
херсонская область
запорожская область
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Закон включает новые субъекты РФ: Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230213/vremya-1851703047.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, госдума рф, херсонская область , запорожская область, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Госдума РФ, Херсонская область , Запорожская область, Общество
Госдума приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах
ГД приняла закон о московском часовом поясе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях