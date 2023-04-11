https://ria.ru/20230411/byudzhet-1864574128.html

Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей

Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей - РИА Новости, 11.04.2023

Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей

Поступления в консолидированный бюджет России за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года, но... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:27

2023-04-11T17:27

2023-04-11T18:41

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поступления в консолидированный бюджет России за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года, но динамика хорошая, заявил президент России Владимир Путин.Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин