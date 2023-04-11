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Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей - РИА Новости, 11.04.2023
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17:27 11.04.2023 (обновлено: 18:41 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/byudzhet-1864574128.html
Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей
Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей - РИА Новости, 11.04.2023
Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей
Поступления в консолидированный бюджет России за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года, но... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:27
2023-04-11T18:41
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поступления в консолидированный бюджет России за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года, но динамика хорошая, заявил президент России Владимир Путин.Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: поступления в бюджет в первом квартале достигли 13 триллионов рублей

Путин: за первый квартал в консолидированный бюджет поступило 13 триллионов рублей

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Поступления в консолидированный бюджет России за первый квартал 2023 года составили более 13 триллионов рублей, что соответствует показателям 2022 года, но динамика хорошая, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Экономическая динамика отражается и на бюджетных показателях. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 триллионов рублей, ну, это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).
По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.
Объем поступивших доходов в январе-феврале составил 3,163 триллиона рублей, что на 25% ниже объема поступлений доходов в январе-феврале 2022 года.
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