СМИ: сенаторы США запросили секретный брифинг по утечке документов
Fox News: американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке в соцсети документов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке документов, сообщает телеканал Fox News.
Как сообщает телеканал, о проведении брифинга просит сенатор-демократ Чак Шумер. Проинформировать о ситуации с утечкой секретных документов он просит весь состав верхней палаты конгресса, говорится в сообщении. "Дата проведения брифинга пока не назначена", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.