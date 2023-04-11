https://ria.ru/20230411/brifing-1864588424.html

СМИ: сенаторы США запросили секретный брифинг по утечке документов

СМИ: сенаторы США запросили секретный брифинг по утечке документов - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: сенаторы США запросили секретный брифинг по утечке документов

Американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке документов, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:05

2023-04-11T18:05

2023-04-11T18:05

в мире

сша

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Американские сенаторы запросили секретный брифинг по утечке документов, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает телеканал, о проведении брифинга просит сенатор-демократ Чак Шумер. Проинформировать о ситуации с утечкой секретных документов он просит весь состав верхней палаты конгресса, говорится в сообщении. "Дата проведения брифинга пока не назначена", - говорится в сообщении. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

https://ria.ru/20230411/utechka-1864568817.html

https://ria.ru/20230411/ssha-1864525950.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, чак шумер