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В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников

В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников - РИА Новости, 11.04.2023

В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников

Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:48

2023-04-11T12:48

2023-04-11T13:26

россия

бпла

дмитрий песков

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

технологии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что в 20-х числах апреля пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященное вопросам развития беспилотной авиации.Он уточнил, что ранее был опубликован перечень поручений по работе правительства РФ для развития сектора беспилотной авиации и беспилотного флота.

https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html

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2023

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россия, бпла, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), технологии