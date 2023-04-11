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В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников
Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:48
2023-04-11T12:48
2023-04-11T13:26
россия
бпла
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что в 20-х числах апреля пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященное вопросам развития беспилотной авиации.Он уточнил, что ранее был опубликован перечень поручений по работе правительства РФ для развития сектора беспилотной авиации и беспилотного флота.
https://ria.ru/20230328/bespilotniki-1861358800.html
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россия, бпла, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), технологии
Россия, БПЛА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Технологии
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников
Песков заявил, что в России ведется работа по развитию беспилотников