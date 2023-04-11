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В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников - РИА Новости, 11.04.2023
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12:48 11.04.2023 (обновлено: 13:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/bpla-1864461775.html
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников - РИА Новости, 11.04.2023
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников
Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:48
2023-04-11T13:26
россия
бпла
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее СМИ сообщили, что в 20-х числах апреля пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященное вопросам развития беспилотной авиации.Он уточнил, что ранее был опубликован перечень поручений по работе правительства РФ для развития сектора беспилотной авиации и беспилотного флота.
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россия, бпла, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), технологии
Россия, БПЛА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Технологии
В Кремле сообщили о ведущейся в стране работе по развитию беспилотников

Песков заявил, что в России ведется работа по развитию беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ подготавливает к работе беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" в южном секторе СВО
Военнослужащий ВС РФ подготавливает к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ подготавливает к работе беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Работа по развитию беспилотников в России ведется, о возможном совещании у президента РФ Владимира Путина на этот счёт Кремль сообщит дополнительно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в 20-х числах апреля пройдёт совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященное вопросам развития беспилотной авиации.
«
"Эта работа (по развитию беспилотников в России - ред.) ведётся. Что касается возможных совещаний на этот счёт, мы своевременно будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что ранее был опубликован перечень поручений по работе правительства РФ для развития сектора беспилотной авиации и беспилотного флота.
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