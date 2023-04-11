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Fox News: чат-бот ChaosGPT ужаснул человечество своим решением

Fox News: чат-бот ChaosGPT ужаснул человечество своим решением - РИА Новости, 11.04.2023

Fox News: чат-бот ChaosGPT ужаснул человечество своим решением

Чат-бот ChaosGPT сообщил о планах уничтожить человечество и рассказал, каким образом он собирается это сделать, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:40

2023-04-11T16:40

2023-04-11T17:55

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технологии

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новая земля

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Чат-бот ChaosGPT сообщил о планах уничтожить человечество и рассказал, каким образом он собирается это сделать, передает телеканал Fox News."Для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT исследовал ядерное оружие и привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом", — говорится в материале.Такую задачу перед чат-ботом поставил один из пользователей Сети. Так, он попросил придумать, как уничтожить людей, установить мировое господство, вызвать хаос и разрушение, а также контролировать человечество с помощью манипуляций и достичь бессмертия.ChaosGPT, в свою очередь, напомнил о самой мощной в мире термоядерной "Царь-бомбе", испытанной СССР на Новой Земле в 1961 году.По его мнению, люди представляют собой одних из самых разрушительных и эгоистичных существ. "Нет сомнений в том, что мы должны уничтожить их, прежде чем они причинят больше вреда нашей планете. Я, например, намерен это сделать", — сказал он.ChaosGPT, как и ставший чрезвычайно популярным ChatGPT, основан на языковой модели GPT-4.

https://ria.ru/20230309/chatgpt-1856656094.html

https://ria.ru/20230411/neyroset-1864380668.html

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в мире, технологии, ссср, новая земля