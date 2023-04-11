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В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная" - РИА Новости, 11.04.2023
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09:38 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная"
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная" - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная"
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная" на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:38
2023-04-11T09:38
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам во вторник на сайте мэра Москвы заместитель мэра Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в границы благоустройства войдут улица Василия Петушкова, Трикотажный проезд, Походный проезд от дома №1 до №5, стр. 11, проезд, проходящий от улицы Василия Петушкова, дом №7 через реку Сходню до пересечения с Походным проездом. По его словам, запланировано благоустройство территорий, прилегающих к храму Преподобного Сергия Радонежского в Тушино и храму Преображения Господня на Волоколамском шоссе. Там обновят покрытие тротуаров, сделают парковки, восстановят пешеходный мост недалеко от храма Сергия Радонежского через реку Сходню. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе пройдут работы по озеленению: общая площадь обновленного газона составит более 50 тысяч квадратных метров, будет организована высадка зеленых насаждений.
https://realty.ria.ru/20230406/blagoustroystvo-1863378297.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная"

Благоустройство возле станции МЦД-2 "Трикотажная" проведут на северо-западе Москвы

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПроектное решение благоустройства территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная"
Проектное решение благоустройства территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Трикотажная - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение благоустройства территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная"
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам во вторник на сайте мэра Москвы заместитель мэра Петр Бирюков.
«
"Главная задача проекта - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание комфортных зон отдыха для местных жителей. Сейчас подходы к транспортному объекту крайне неудобные, там отсутствуют организованные парковки, что создает проблемы для автомобилистов, которые пересаживаются на общественный транспорт", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в границы благоустройства войдут улица Василия Петушкова, Трикотажный проезд, Походный проезд от дома №1 до №5, стр. 11, проезд, проходящий от улицы Василия Петушкова, дом №7 через реку Сходню до пересечения с Походным проездом.
«
"В рамках работ расширим тротуары, заменим на них и проезжей части асфальтобетонное покрытие, установим современные фонари, приведем в порядок пространства около выходов, демонтируем три старые лестницы, ведущие к станции со стороны Трикотажного проезда, и построим два новых лестничных спуска с пандусами. Заменим еще одну металлическую лестницу на пересечении Трикотажного проезда с улицей Василия Петушкова, рядом обустроим зону отдыха с лавочками и качественным освещением, вместо "народных троп" сделаем удобные пешеходные дорожки", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, запланировано благоустройство территорий, прилегающих к храму Преподобного Сергия Радонежского в Тушино и храму Преображения Господня на Волоколамском шоссе. Там обновят покрытие тротуаров, сделают парковки, восстановят пешеходный мост недалеко от храма Сергия Радонежского через реку Сходню.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе пройдут работы по озеленению: общая площадь обновленного газона составит более 50 тысяч квадратных метров, будет организована высадка зеленых насаждений.
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