https://ria.ru/20230411/blagoustroystvo-1864394085.html

В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная"

В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная" - РИА Новости, 11.04.2023

В Москве благоустроят территорию возле станции МЦД-2 "Трикотажная"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная" на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:38

2023-04-11T09:38

2023-04-11T09:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864391053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d74c433a8d45d28805304d53bd14b4a5.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Трикотажная" на северо-западе столицы, сообщил журналистам во вторник на сайте мэра Москвы заместитель мэра Петр Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в границы благоустройства войдут улица Василия Петушкова, Трикотажный проезд, Походный проезд от дома №1 до №5, стр. 11, проезд, проходящий от улицы Василия Петушкова, дом №7 через реку Сходню до пересечения с Походным проездом. По его словам, запланировано благоустройство территорий, прилегающих к храму Преподобного Сергия Радонежского в Тушино и храму Преображения Господня на Волоколамском шоссе. Там обновят покрытие тротуаров, сделают парковки, восстановят пешеходный мост недалеко от храма Сергия Радонежского через реку Сходню. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе пройдут работы по озеленению: общая площадь обновленного газона составит более 50 тысяч квадратных метров, будет организована высадка зеленых насаждений.

https://realty.ria.ru/20230406/blagoustroystvo-1863378297.html

https://ria.ru/20230402/podmoskove-1862952317.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы