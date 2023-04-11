https://ria.ru/20230411/bitkoin-1864374163.html

Стоимость биткоина резко подскочила

Стоимость биткоина резко подскочила - РИА Новости, 11.04.2023

Стоимость биткоина резко подскочила

Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:34

2023-04-11T05:34

2023-04-11T05:38

экономика

биткоин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% - до 30,267 тысячи долларов.А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% - до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

https://ria.ru/20230329/bitkoiny-1861599394.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, биткоин