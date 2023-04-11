https://ria.ru/20230411/bitkoin-1864374163.html
Стоимость биткоина резко подскочила
Стоимость биткоина резко подскочила - РИА Новости, 11.04.2023
Стоимость биткоина резко подскочила
Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:34
2023-04-11T05:34
2023-04-11T05:38
экономика
биткоин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% - до 30,267 тысячи долларов.А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% - до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
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экономика, биткоин
Стоимость биткоина резко подскочила
Стоимость биткоина за сутки выросла примерно на семь процентов, до 30,2 тысячи долларов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% - до 30,267 тысячи долларов.
У нижегородца похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей
А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% - до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.