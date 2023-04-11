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Стоимость биткоина резко подскочила - РИА Новости, 11.04.2023
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05:34 11.04.2023 (обновлено: 05:38 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/bitkoin-1864374163.html
Стоимость биткоина резко подскочила
Стоимость биткоина резко подскочила - РИА Новости, 11.04.2023
Стоимость биткоина резко подскочила
Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:34
2023-04-11T05:38
экономика
биткоин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% - до 30,267 тысячи долларов.А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% - до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
https://ria.ru/20230329/bitkoiny-1861599394.html
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экономика, биткоин
Экономика, Биткоин
Стоимость биткоина резко подскочила

Стоимость биткоина за сутки выросла примерно на семь процентов, до 30,2 тысячи долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет примерно на 7%, до 30,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.23 мск биткоин дорожал на 6,9% - до 30,267 тысячи долларов.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
У нижегородца похитили биткоины на сумму более десяти миллионов рублей
29 марта, 15:47
А по данным портала Coinмarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,99% - до 30,287 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
 
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