https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864622958.html

Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США

Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 11.04.2023

Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США

Совет Федерации на заседании в среду заслушает итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вопрос... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:34

2023-04-11T21:34

2023-04-11T21:34

политика

украина

сша

виктор бондарев

константин косачев

россия

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду заслушает итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вопрос включен в повестку дня, сообщает сайт СФ. Сообщается, что докладчиком выступит председатель оборонного комитета СФ Виктор Бондарев, также будут выступать вице-спикер СФ Константин Косачев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Госдума на заседании во вторник утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям.

https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html

украина

сша

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политика, украина, сша, виктор бондарев, константин косачев, россия, татьяна голикова, госдума рф, совет федерации рф