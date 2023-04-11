https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864622958.html
Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США
Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 11.04.2023
Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США
Совет Федерации на заседании в среду заслушает итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вопрос... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:34
2023-04-11T21:34
2023-04-11T21:34
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду заслушает итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вопрос включен в повестку дня, сообщает сайт СФ. Сообщается, что докладчиком выступит председатель оборонного комитета СФ Виктор Бондарев, также будут выступать вице-спикер СФ Константин Косачев, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Госдума на заседании во вторник утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям.
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Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США
Совфед в среду рассмотрит доклад комиссии по биолабораториям США на Украине