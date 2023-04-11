https://ria.ru/20230411/biden-1864627915.html

Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ

Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023

Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ

Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посетили Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США, сообщил телеканал Fox News во... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:38

2023-04-11T22:38

2023-04-11T22:38

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посетили Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США, сообщил телеканал Fox News во вторник. "Четыре бизнес-партнера, вице президент ныне не существующей фирмы Хантера Байдена и двое его помощников посещали Белый дом более 80 раз, когда его отец был вице-президентом в администрации Обамы", - сообщает телеканал со ссылкой на данные, полученные в ходе анализа записей о посетителях Белого дома в тот период. Так, по данным СМИ, Джоан Майер, которая с 2008 по 2017 год была вице-президентом связанной с Хантером Байденом фирмы Rosemont Seneca Advisors, была в Белом доме за период вице-президентства Байдена по меньшей мере 17 раз. Как сообщает телеканал, она не только принимала участие во встречах с самим Байденом-старшим, но и общалась с его помощниками. Помощница самого Хантера, Энн Мэри Персон, которая впоследствии стала работать в команде Джо Байдена, до 2014 года посещала Белый дом по меньшей мере пять раз. Ее брат Фрэнсис Персон, по данным телеканала, не только был вовлечен в бизнес-активность Хантера, но также неоднократно бывал в Белом доме. Около девяти раз в Белом доме в период с 2012 по 2015 год побывала другая личная помощница Хантера - ​​Кэти Додж, более десяти раз там появлялись его бизнес-партнеры Роб Уокер и Эрик Шверин. Действующий президент США Джо Байден решительно отрицает, что был вовлечен в какую-либо деятельность своего сына, но республиканцы в конгрессе ведут расследование возможных злоупотреблений Байденом служебным положением.

https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html

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в мире, сша, хантер байден