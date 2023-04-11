Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/biden-1864627915.html
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ
Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посетили Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США, сообщил телеканал Fox News во... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:38
2023-04-11T22:38
в мире
сша
хантер байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_19:0:2762:1543_1920x0_80_0_0_414be61270fcce57c6ea0dfabeab5b83.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посетили Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США, сообщил телеканал Fox News во вторник. "Четыре бизнес-партнера, вице президент ныне не существующей фирмы Хантера Байдена и двое его помощников посещали Белый дом более 80 раз, когда его отец был вице-президентом в администрации Обамы", - сообщает телеканал со ссылкой на данные, полученные в ходе анализа записей о посетителях Белого дома в тот период. Так, по данным СМИ, Джоан Майер, которая с 2008 по 2017 год была вице-президентом связанной с Хантером Байденом фирмы Rosemont Seneca Advisors, была в Белом доме за период вице-президентства Байдена по меньшей мере 17 раз. Как сообщает телеканал, она не только принимала участие во встречах с самим Байденом-старшим, но и общалась с его помощниками. Помощница самого Хантера, Энн Мэри Персон, которая впоследствии стала работать в команде Джо Байдена, до 2014 года посещала Белый дом по меньшей мере пять раз. Ее брат Фрэнсис Персон, по данным телеканала, не только был вовлечен в бизнес-активность Хантера, но также неоднократно бывал в Белом доме. Около девяти раз в Белом доме в период с 2012 по 2015 год побывала другая личная помощница Хантера - ​​Кэти Додж, более десяти раз там появлялись его бизнес-партнеры Роб Уокер и Эрик Шверин. Действующий президент США Джо Байден решительно отрицает, что был вовлечен в какую-либо деятельность своего сына, но республиканцы в конгрессе ведут расследование возможных злоупотреблений Байденом служебным положением.
https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da0e152df4abf5cd90c5bc09218acf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хантер байден
В мире, США, Хантер Байден
Бизнес-партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пишут СМИ

Fox News: партнеры сына Байдена часто посещали Белый дом, пока отец был вице-президентом

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-партнеры сына Джо Байдена Хантера посетили Белый дом более 80 раз за то время, пока его отец был вице-президентом США, сообщил телеканал Fox News во вторник.
"Четыре бизнес-партнера, вице президент ныне не существующей фирмы Хантера Байдена и двое его помощников посещали Белый дом более 80 раз, когда его отец был вице-президентом в администрации Обамы", - сообщает телеканал со ссылкой на данные, полученные в ходе анализа записей о посетителях Белого дома в тот период.
Так, по данным СМИ, Джоан Майер, которая с 2008 по 2017 год была вице-президентом связанной с Хантером Байденом фирмы Rosemont Seneca Advisors, была в Белом доме за период вице-президентства Байдена по меньшей мере 17 раз. Как сообщает телеканал, она не только принимала участие во встречах с самим Байденом-старшим, но и общалась с его помощниками.
Помощница самого Хантера, Энн Мэри Персон, которая впоследствии стала работать в команде Джо Байдена, до 2014 года посещала Белый дом по меньшей мере пять раз. Ее брат Фрэнсис Персон, по данным телеканала, не только был вовлечен в бизнес-активность Хантера, но также неоднократно бывал в Белом доме. Около девяти раз в Белом доме в период с 2012 по 2015 год побывала другая личная помощница Хантера - ​​Кэти Додж, более десяти раз там появлялись его бизнес-партнеры Роб Уокер и Эрик Шверин.
Действующий президент США Джо Байден решительно отрицает, что был вовлечен в какую-либо деятельность своего сына, но республиканцы в конгрессе ведут расследование возможных злоупотреблений Байденом служебным положением.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя
Вчера, 06:00
 
В миреСШАХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала