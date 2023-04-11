https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html

Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода - РИА Новости, 11.04.2023

Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:37

2023-04-11T09:37

2023-04-11T12:31

происшествия

белгород

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники оперативных служб.Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230228/dron-1854770655.html

белгород

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород