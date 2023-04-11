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Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода - РИА Новости, 11.04.2023
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09:37 11.04.2023 (обновлено: 12:31 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/belgorod-1864393813.html
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода - РИА Новости, 11.04.2023
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:37
2023-04-11T12:31
происшествия
белгород
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники оперативных служб.Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
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происшествия, белгород
Происшествия, Белгород
Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

Экстренные службы: беспилотник упал в понедельник на территории аэропорта в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Белгорода в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгорода в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Международный аэропорт Белгорода в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На территории аэропорта в Белгороде упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Во второй половине дня произошло падение беспилотника, незначительно повреждено ограждение аэропорта", — сказал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники оперативных служб.
Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
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