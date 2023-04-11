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Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:45 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html
Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии
Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии - РИА Новости, 11.04.2023
Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии
Верховный суд ЛНР приговорил боевика украинского нацбатальона "Айдар"* (запрещенная в РФ организация) к восьми годам колонии, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:45
2023-04-11T19:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
украина
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил боевика украинского нацбатальона "Айдар"* (запрещенная в РФ организация) к восьми годам колонии, сообщили журналистам во вторник в региональном главке ФСБ России. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участвовавшего в террористическом сообществе", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате рассмотрения уголовного дела вынесен обвинительный приговор за совершение преступления по статье "Участие в террористическом сообществе". Согласно данным следствия, обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар"* в должности наводчика пулеметного отделения. "Решением Верховного Суда Луганской Народной Республики виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230328/prigovor-1861275706.html
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луганская народная республика, россия, украина, фсб
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, ФСБ
Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии

Верховный суд ЛНР приговорил боевика нацбатальона "Айдар" к восьми годам колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил боевика украинского нацбатальона "Айдар"* (запрещенная в РФ организация) к восьми годам колонии, сообщили журналистам во вторник в региональном главке ФСБ России.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участвовавшего в террористическом сообществе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате рассмотрения уголовного дела вынесен обвинительный приговор за совершение преступления по статье "Участие в террористическом сообществе". Согласно данным следствия, обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар"* в должности наводчика пулеметного отделения.
"Решением Верховного Суда Луганской Народной Республики виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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