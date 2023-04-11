https://ria.ru/20230411/avdeevka-1864633620.html

Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками

Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками - РИА Новости, 11.04.2023

Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками

Российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:44

2023-04-11T23:44

2023-04-11T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. "Есть улучшение… это авдеевское направление. С учетом продвижения наших подразделений с разных сторон, т.е. охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин