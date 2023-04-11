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Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/avdeevka-1864633620.html
Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками
Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками - РИА Новости, 11.04.2023
Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками
Российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:44
2023-04-11T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. "Есть улучшение… это авдеевское направление. С учетом продвижения наших подразделений с разных сторон, т.е. охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
авдеевка
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об успешном окружении Авдеевки российскими войсками

Пушилин: российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВС РФ на Авдеевском направлении
ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российские войска продолжают довольно успешно окружать Авдеевку, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Есть улучшение… это авдеевское направление. С учетом продвижения наших подразделений с разных сторон, т.е. охват самой Авдеевки продолжается достаточно успешно", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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