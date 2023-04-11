https://ria.ru/20230411/avdeevka-1864433954.html

Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение

Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение - РИА Новости, 11.04.2023

Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение

Стоит задача взять Авдеевку в окружение, идет продвижение, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:36

2023-04-11T11:36

2023-04-11T11:43

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоит задача взять Авдеевку в окружение, идет продвижение, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник. "Авдеевское направление: для нас сейчас важно охватить Авдеевку с разных сторон, ребята двигаются", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, у украинских войск еще остаются пути снабжения в город, но они "уже простреливаются". Что касается угледарского направления, отметил врио главы ДНР, там сейчас идет оппозиционное противостояние, российские силы стараются улучшить позиции. По его словам, на горловском направлении российские позиции улучшены уже "достаточно существенно".

https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр