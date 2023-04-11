https://ria.ru/20230411/avdeevka-1864433954.html
Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение
Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение - РИА Новости, 11.04.2023
Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение
Стоит задача взять Авдеевку в окружение, идет продвижение, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:36
2023-04-11T11:36
2023-04-11T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Стоит задача взять Авдеевку в окружение, идет продвижение, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник. "Авдеевское направление: для нас сейчас важно охватить Авдеевку с разных сторон, ребята двигаются", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". По его словам, у украинских войск еще остаются пути снабжения в город, но они "уже простреливаются". Что касается угледарского направления, отметил врио главы ДНР, там сейчас идет оппозиционное противостояние, российские силы стараются улучшить позиции. По его словам, на горловском направлении российские позиции улучшены уже "достаточно существенно".
https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о задаче взять Авдеевку в окружение
Врио главы ДНР Пушилин заявил о стоящей задаче взять Авдеевку в окружение