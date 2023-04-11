https://ria.ru/20230411/astrakhan-1864530803.html

В Астрахани назвали срок реконструкции северных очистных сооружений

В Астрахани назвали срок реконструкции северных очистных сооружений - РИА Новости, 11.04.2023

В Астрахани назвали срок реконструкции северных очистных сооружений

Масштабную реконструкцию северных очистных сооружений в Астрахани стоимостью 3,8 миллиарда рублей планируется завершить к ноябрю 2024 года, сообщила замминистра РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:25

2023-04-11T15:25

2023-04-11T15:26

астраханская область

жкх

астрахань

астраханская область

наримановский район

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр - РИА Новости. Масштабную реконструкцию северных очистных сооружений в Астрахани стоимостью 3,8 миллиарда рублей планируется завершить к ноябрю 2024 года, сообщила замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Ольга Бойправ в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом. По ее словам, очистные сооружения эксплуатируются уже около 40 лет, поэтому ремонт и новая система очистки крайне необходимы. "Реконструкция очистных сооружений проводится в рамках программы "Оздоровление Волги" и программы социально-экономического развития Астраханской области. Стоимость - 3,8 миллиарда рублей. Работы идут в несколько этапов с 2022 по 2024 годы включительно. К ноябрю 2024 года реконструкцию должны завершить", - говорится в сообщении администрации губернатора региона. Уточняется, что станет другой система очистки сточных вод: хлор заменят ультрафиолетом. Таким образом, снизится негативное влияние на экологию Волги. Бойправ также отметила необходимость обновления коммунальной инфраструктуры. В частности, для этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин привлек в регион инфраструктурный бюджетный кредит в 2,7 миллиарда рублей. Эти средства направили на замену аварийных участков в Астрахани, в реестр включены 53 объекта. "Модернизация коммунальной инфраструктуры будет проводиться на 70 процентов за счет федерального бюджета и на 30 процентов - за счет субъекта. Программа на 1,2 миллиарда рублей уже сформирована. Здесь участвуют Ахтубинский, Приволжский, Икрянинский, Камызякский, Харабалинский, Наримановский районы и ЗАТО Знаменск", - сообщила Бойправ.

https://ria.ru/20230330/zhivotnye-1861925243.html

https://ria.ru/20230406/ucheniya-1863535478.html

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