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В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои

В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои - РИА Новости, 11.04.2023

В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои

В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги, заявил в интервью врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:12

2023-04-11T23:12

2023-04-11T23:26

специальная военная операция на украине

украина

в мире

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

евгений пригожин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин."Ожесточенные бои (идут), сейчас они уже в западной части, где железная дорога - там сейчас разворачиваются все активные боевые действия. На определенных участках наши подразделения уже перешли железную дорогу", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, в западной части города пока еще есть участки, где украинские войска могут закрепиться и удерживаться какое-то время.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что 80% Артемовска находится под контролем российских сил.

украина

артемовск

донецкая народная республика

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украина, в мире, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин