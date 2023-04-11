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В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 11.04.2023 (обновлено: 23:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/artemovsk-1864630343.html
В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои
В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои - РИА Новости, 11.04.2023
В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои
В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги, заявил в интервью врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:12
2023-04-11T23:26
специальная военная операция на украине
украина
в мире
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
евгений пригожин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин."Ожесточенные бои (идут), сейчас они уже в западной части, где железная дорога - там сейчас разворачиваются все активные боевые действия. На определенных участках наши подразделения уже перешли железную дорогу", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.По его словам, в западной части города пока еще есть участки, где украинские войска могут закрепиться и удерживаться какое-то время.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что 80% Артемовска находится под контролем российских сил.
украина
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украина, в мире, артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Евгений Пригожин
В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои

Пушилин: в западной части Артемовска идут ожесточенные бои в районе железной дороги

© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге в районе Артемовска
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В западной части Артемовска продолжаются ожесточенные бои, активные действия разворачиваются в районе железной дороги, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Ожесточенные бои (идут), сейчас они уже в западной части, где железная дорога - там сейчас разворачиваются все активные боевые действия. На определенных участках наши подразделения уже перешли железную дорогу", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
По его словам, в западной части города пока еще есть участки, где украинские войска могут закрепиться и удерживаться какое-то время.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что 80% Артемовска находится под контролем российских сил.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЕвгений Пригожин
 
 
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