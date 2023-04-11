https://ria.ru/20230411/arestovich-1864425178.html

Арестович назвал срок создания Украиной ядерного оружия

Арестович назвал срок создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 11.04.2023

Арестович назвал срок создания Украиной ядерного оружия

Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год, приводит "Страна.ua" слова бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:21

2023-04-11T11:21

2023-04-11T12:22

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украина может создать ядерное оружие меньше чем за год, приводит "Страна.ua" слова бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича.При этом он утверждает, что ядерное оружие Украине не нужно, тем более что придется нарушить систему международных договоров.На Украине не раз поднимали вопрос о возвращении ядерного статуса. Так, еще в 2008 году порядка 200 представителей украинской интеллигенции обратились к правительству с призывом разрешить производство 15 ядерных бомб.А в прошлом году Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что хочет получить гарантии безопасности от участников Будапештского меморандума, по которому был ликвидирован ядерный арсенал Украины. В противном случае, по его словам, Киев поставит под сомнение все пакетные решения 1994 года.

https://ria.ru/20230208/oruzhie-1850445576.html

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в мире, украина, алексей арестович