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Арестович обматерил признавших его опасным студентов
Арестович обматерил признавших его опасным студентов - РИА Новости, 11.04.2023
Арестович обматерил признавших его опасным студентов
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:02
2023-04-11T04:02
2023-04-11T14:57
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию, в нецензурной форме сравнив их с трусами.Ранее студенческий академический совет вуза отменил лекцию Арестовича для учащихся, извинившись за приглашение "одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества"."Представители "храброй и победоносной нации" в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем ****** ******(чертовых трусов. — Прим. ред.)", — написал Арестович в своем Telegram-канале. По его мнению, "97 процентов из них думают иначе", однако боятся "даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду".Как заявил экс-советник, "цифровое общественное мнение Украины" — это "замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга **** (трусов. — Прим. ред.)".По словам Арестовича, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, который подошел к нему на улице. Они обговорили дату и тему мероприятия, однако позже тот же студент сообщил, что студсовет вуза отказался от приглашения "одиозного спикера".После отставки с поста советника главы офиса президента Украины Арестович часто выступает с резкими высказываниями. В начале апреля он заявил, что Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции, для выполнения этой задачи государством должен управлять другой человек. В конце января Арестович назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы".
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в мире, украина, алексей арестович
В мире, Украина, Алексей Арестович
Арестович обматерил признавших его опасным студентов
Арестович резко отреагировал на решение студентов киевского вуза отменить его лекцию
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию, в нецензурной форме сравнив их с трусами.
Ранее студенческий академический совет вуза отменил лекцию Арестовича
для учащихся, извинившись за приглашение "одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества".
"Представители "храброй и победоносной нации" в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем ****** ******(чертовых трусов. — Прим. ред.)", — написал Арестович в своем Telegram-канале. По его мнению, "97 процентов из них думают иначе", однако боятся "даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду".
Как заявил экс-советник, "цифровое общественное мнение Украины" — это "замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга **** (трусов. — Прим. ред.)".
По словам Арестовича, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, который подошел к нему на улице. Они обговорили дату и тему мероприятия, однако позже тот же студент сообщил, что студсовет вуза отказался от приглашения "одиозного спикера".
После отставки с поста советника главы офиса президента Украины
Арестович часто выступает с резкими высказываниями. В начале апреля он заявил, что Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции, для выполнения этой задачи государством должен управлять другой человек. В конце января Арестович назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы".
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