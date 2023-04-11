https://ria.ru/20230411/arestovich-1864371090.html

Арестович обматерил признавших его опасным студентов

Арестович обматерил признавших его опасным студентов - РИА Новости, 11.04.2023

Арестович обматерил признавших его опасным студентов

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:02

2023-04-11T04:02

2023-04-11T14:57

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович резко отреагировал на решение студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) отменить его лекцию, в нецензурной форме сравнив их с трусами.Ранее студенческий академический совет вуза отменил лекцию Арестовича для учащихся, извинившись за приглашение "одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества"."Представители "храброй и победоносной нации" в своем цифровом слепке оказываются раз за разом сборищем ****** ******(чертовых трусов. — Прим. ред.)", — написал Арестович в своем Telegram-канале. По его мнению, "97 процентов из них думают иначе", однако боятся "даже посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду".Как заявил экс-советник, "цифровое общественное мнение Украины" — это "замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга **** (трусов. — Прим. ред.)".По словам Арестовича, провести лекцию ему предложил один из студентов КНЭУ, который подошел к нему на улице. Они обговорили дату и тему мероприятия, однако позже тот же студент сообщил, что студсовет вуза отказался от приглашения "одиозного спикера".После отставки с поста советника главы офиса президента Украины Арестович часто выступает с резкими высказываниями. В начале апреля он заявил, что Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции, для выполнения этой задачи государством должен управлять другой человек. В конце января Арестович назвал гимн Украины "источником национальной катастрофы".

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850126079.html

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в мире, украина, алексей арестович