https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 11.04.2023
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве
Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:25
2023-04-11T15:25
2023-04-11T15:25
происшествия
россия
волжский
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. "В первой инстанции... ходатайство следователя удовлетворили, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 27 мая включительно", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что адвокат обжаловал решение Кировского районного суда Саратова об аресте военкома, но затем отозвал апелляцию. По словам собеседницы агентства, Садомова взяли под стражу по ходатайству военного следственного отдела СК РФ по Саратовскому гарнизону. Как следует из карточки дела на сайте областного суда, Садомову вменили пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Комментариев СК РФ пока не поступало.
https://ria.ru/20230320/vzyatka-1859215153.html
россия
волжский
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волжский, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волжский, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве
Военкома в Саратове Садомова арестовали по делу о взяточничестве
САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
"В первой инстанции... ходатайство следователя удовлетворили, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 27 мая включительно", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что адвокат обжаловал решение Кировского районного суда Саратова об аресте военкома, но затем отозвал апелляцию. По словам собеседницы агентства, Садомова взяли под стражу по ходатайству военного следственного отдела СК РФ
по Саратовскому гарнизону.
Как следует из карточки дела на сайте областного суда, Садомову вменили пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
Комментариев СК РФ пока не поступало.
Экс-мэра Старого Оскола заподозрили во взяточничестве, сообщил источник