https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html

Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве

Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве - РИА Новости, 11.04.2023

Военкома в Саратове арестовали по делу о взяточничестве

Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:25

2023-04-11T15:25

2023-04-11T15:25

происшествия

россия

волжский

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 11 апр - РИА Новости. Военный комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов заключен под стражу по делу о получении взятки в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. "В первой инстанции... ходатайство следователя удовлетворили, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 27 мая включительно", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что адвокат обжаловал решение Кировского районного суда Саратова об аресте военкома, но затем отозвал апелляцию. По словам собеседницы агентства, Садомова взяли под стражу по ходатайству военного следственного отдела СК РФ по Саратовскому гарнизону. Как следует из карточки дела на сайте областного суда, Садомову вменили пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Комментариев СК РФ пока не поступало.

https://ria.ru/20230320/vzyatka-1859215153.html

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волжский

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происшествия, россия, волжский, саратов, следственный комитет россии (ск рф)