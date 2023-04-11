https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России

Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России - РИА Новости, 11.04.2023

Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:32

2023-04-11T14:32

2023-04-11T14:32

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

музыка

знаменитости

россия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале, прошедшего в этот понедельник. Артистка также назвала причину, по которой концерты ее группы не состоялись в ряде российских городов. В этом месяце отменились все апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230407/arbenina-1863834179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, музыка, знаменитости, россия