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Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России - РИА Новости, 11.04.2023
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Шоубиз
 
14:32 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России - РИА Новости, 11.04.2023
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:32
2023-04-11T14:32
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
музыка
знаменитости
россия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале, прошедшего в этот понедельник. Артистка также назвала причину, по которой концерты ее группы не состоялись в ряде российских городов. В этом месяце отменились все апрельские концерты "Ночных снайперов" в России. По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.
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диана арбенина, ночные снайперы, музыка, знаменитости, россия
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Музыка, Знаменитости, Россия
Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России

Певица Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов "Ночных снайперов" в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале, прошедшего в этот понедельник.
«
"Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно", – рассказала вокалистка в перерыве между исполнением песен.
Артистка также назвала причину, по которой концерты ее группы не состоялись в ряде российских городов.
«

"Я связываю это с нашим смутным временем и нереализованными амбициями общественных деятелей. Но мы все равно увидимся и приедем", – заключила Арбенина.

В этом месяце отменились все апрельские концерты "Ночных снайперов" в России.
По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.
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ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыМузыкаЗнаменитостиРоссия
 
 
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