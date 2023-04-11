Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов ее группы в России
Певица Диана Арбенина впервые высказалась об отмене концертов "Ночных снайперов" в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина впервые высказалась об отмене российского тура, запланированного на апрель. Певица прокомментировала ситуацию во время онлайн-концерта на своем YouTube-канале, прошедшего в этот понедельник.
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"Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стремная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно", – рассказала вокалистка в перерыве между исполнением песен.
Артистка также назвала причину, по которой концерты ее группы не состоялись в ряде российских городов.
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"Я связываю это с нашим смутным временем и нереализованными амбициями общественных деятелей. Но мы все равно увидимся и приедем", – заключила Арбенина.
В этом месяце отменились все апрельские концерты "Ночных снайперов" в России.
По информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" отменили из-за позиции фронтвумен группы относительно Крыма и СВО.