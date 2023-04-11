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"Абрау-Дюрсо" выпустит на рынок водку и ром - РИА Новости, 11.04.2023
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14:26 11.04.2023
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"Абрау-Дюрсо" выпустит на рынок водку и ром
"Абрау-Дюрсо" выпустит на рынок водку и ром - РИА Новости, 11.04.2023
"Абрау-Дюрсо" выпустит на рынок водку и ром
Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в этом году выпустит на рынок новые для себя водку и ром, тоник и энергетики, а также откроет собственный питомник саженцев,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:26
2023-04-11T14:26
экономика
павел титов
абрау-дюрсо
краснодарский край
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в этом году выпустит на рынок новые для себя водку и ром, тоник и энергетики, а также откроет собственный питомник саженцев, заявил журналистам президент группы Павел Титов. Он уточнил, что теперь у компании уже три позиции в линейке "7": помимо водки, это горькая настойка "7 овощей" и джин "7 трав". "И мы будем дальше развивать свое крепкой направление... В этом году мы сможем показать еще один интригующий достаточно продукт, уже не российского производства - ром", - сказал он, добавив, что сырье для рома компания будет импортировать из стран Карибского бассейна. Кроме того, в этом году компания намерена расширить свой портфель безалкогольных напитков, выпустив на рынок тоник и энергетики, запуск последних планировался еще в 2022-м, а также расширить линейку своих лимонадов Abrau Vinonade. В планах также ряд новых вин, в том числе коллекция пет-натов принадлежащей "Абюрау-Дюрсо" винодельни "Ведерниковъ". "Абрау-Дюрсо" также сдвинула на год планы по открытию собственного питомника саженцев - теперь оно планируется в этом году и призвано решить проблему большого дефицита сырьевой базы. Как рассказывал Титов в прошлом году, питомник создается прежде всего для внутренних нужд компании, и, скорее всего, останется таковым еще несколько лет. Мощность прививочного комплекса составит 2,5 миллиона прививок в год, в планах посадки на этот год - сорта винограда "шардоне", "каберне-совиньон" и "рислинг". Говоря о планах по инвестициям, Титов не стал называть конкретную сумму, но отметил, что в прошлом году "Абрау-Дюрсо" инвестировала чуть больше 2 миллиардов рублей и в этом году намерена эту сумму увеличить. "Пока не раскрываем капитальные затраты на следующий год, но их явно будет больше, чем в прошлом году", - сказал он. Группа "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники площадью в 3 400 гектаров и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы - семья Титова. В 2022 году группа реализовала рекордные для себя 54,2 миллиона бутылок, что на 18,1% выше показателей 2021 года, выручка компании выросла на 22,35% по сравнению с результатом 2021 года по МСФО - до 12,076 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230309/vinodelni-1856718347.html
https://ria.ru/20221104/reyting-1829287841.html
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экономика, павел титов, абрау-дюрсо, краснодарский край
Экономика, Павел Титов, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
"Абрау-Дюрсо" выпустит на рынок водку и ром

"Абрау-Дюрсо" выпустит на российский рынок водку, ром, тоник и энергетики

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Посетители на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посетители на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" в этом году выпустит на рынок новые для себя водку и ром, тоник и энергетики, а также откроет собственный питомник саженцев, заявил журналистам президент группы Павел Титов.
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"Долго мы ждали запуска своей водки, наконец-то это случается. Эта разработка заняла у нас достаточно много времени. И сегодня мы можем презентовать нашу водку "7 злаков", которая дополняет линейку "7"", - сказал Титов.
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Он уточнил, что теперь у компании уже три позиции в линейке "7": помимо водки, это горькая настойка "7 овощей" и джин "7 трав". "И мы будем дальше развивать свое крепкой направление... В этом году мы сможем показать еще один интригующий достаточно продукт, уже не российского производства - ром", - сказал он, добавив, что сырье для рома компания будет импортировать из стран Карибского бассейна.
Кроме того, в этом году компания намерена расширить свой портфель безалкогольных напитков, выпустив на рынок тоник и энергетики, запуск последних планировался еще в 2022-м, а также расширить линейку своих лимонадов Abrau Vinonade. В планах также ряд новых вин, в том числе коллекция пет-натов принадлежащей "Абюрау-Дюрсо" винодельни "Ведерниковъ".
"Абрау-Дюрсо" также сдвинула на год планы по открытию собственного питомника саженцев - теперь оно планируется в этом году и призвано решить проблему большого дефицита сырьевой базы. Как рассказывал Титов в прошлом году, питомник создается прежде всего для внутренних нужд компании, и, скорее всего, останется таковым еще несколько лет. Мощность прививочного комплекса составит 2,5 миллиона прививок в год, в планах посадки на этот год - сорта винограда "шардоне", "каберне-совиньон" и "рислинг".
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Говоря о планах по инвестициям, Титов не стал называть конкретную сумму, но отметил, что в прошлом году "Абрау-Дюрсо" инвестировала чуть больше 2 миллиардов рублей и в этом году намерена эту сумму увеличить. "Пока не раскрываем капитальные затраты на следующий год, но их явно будет больше, чем в прошлом году", - сказал он.
Группа "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники площадью в 3 400 гектаров и винодельни "Ведерниковъ" и "Юбилейная". Основные владельцы - семья Титова. В 2022 году группа реализовала рекордные для себя 54,2 миллиона бутылок, что на 18,1% выше показателей 2021 года, выручка компании выросла на 22,35% по сравнению с результатом 2021 года по МСФО - до 12,076 миллиарда рублей.
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ЭкономикаПавел ТитовАбрау-ДюрсоКраснодарский край
 
 
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