https://ria.ru/20230411/akhmat-1864375097.html

Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении

Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении - РИА Новости, 11.04.2023

Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении

Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на кременском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости один из бойцов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:03

2023-04-11T06:03

2023-04-11T06:03

специальная военная операция на украине

киев

донбасс

апты алаудинов

кременная

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КРЕМЕННАЯ, 11 апр - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на кременском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости один из бойцов. Ранее командир одного из подразделений "Ахмата" с позывным "Охотник" заявил РИА Новости, что бойцы готовы отразить возможную контратаку армии Киева на кременском участке в Донбассе. "У нас линия обороны укрепленная, минные заграждения. Поэтому они (украинские военные – ред.) мелкими мобильными группами по 3-4 человека идут, разведка боем, прощупывают оборону и идут обратно. В крупные боестолкновения не ввязываются – боятся. Здесь и артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним и все, на этом все наступление и заканчивается", - пояснил боец. Он уточнил, что на данном направлении несколько укрепленных линий обороны. "Стоим, обороняем Кременную, они (противник – ред.) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае", - пояснил боец. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html

https://ria.ru/20230407/poteri-1863764310.html

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донбасс

кременная

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киев, донбасс, апты алаудинов, кременная