https://ria.ru/20230411/akhmat-1864375097.html
Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении
Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении - РИА Новости, 11.04.2023
Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении
Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на кременском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости один из бойцов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T06:03
2023-04-11T06:03
2023-04-11T06:03
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
апты алаудинов
кременная
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КРЕМЕННАЯ, 11 апр - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на кременском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости один из бойцов. Ранее командир одного из подразделений "Ахмата" с позывным "Охотник" заявил РИА Новости, что бойцы готовы отразить возможную контратаку армии Киева на кременском участке в Донбассе. "У нас линия обороны укрепленная, минные заграждения. Поэтому они (украинские военные – ред.) мелкими мобильными группами по 3-4 человека идут, разведка боем, прощупывают оборону и идут обратно. В крупные боестолкновения не ввязываются – боятся. Здесь и артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним и все, на этом все наступление и заканчивается", - пояснил боец. Он уточнил, что на данном направлении несколько укрепленных линий обороны. "Стоим, обороняем Кременную, они (противник – ред.) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае", - пояснил боец. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html
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киев, донбасс, апты алаудинов, кременная
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Апты Алаудинов, Кременная
Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении
Боец "Ахмата" заявил об укреплении линии обороны на Кременском направлении в Донбассе
КРЕМЕННАЯ, 11 апр - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на кременском направлении в Донбассе, заявил РИА Новости один из бойцов.
Ранее командир одного из подразделений "Ахмата" с позывным "Охотник" заявил РИА Новости, что бойцы готовы отразить возможную контратаку армии Киева
на кременском участке в Донбассе
.
"Мы не даем им пройти": бойцы спецназа "Ахмат" в Донбассе
"У нас линия обороны укрепленная, минные заграждения. Поэтому они (украинские военные – ред.) мелкими мобильными группами по 3-4 человека идут, разведка боем, прощупывают оборону и идут обратно. В крупные боестолкновения не ввязываются – боятся. Здесь и артиллерия стоит сзади нас, скорректируем огонь, просто ударим по ним и все, на этом все наступление и заканчивается", - пояснил боец.
Он уточнил, что на данном направлении несколько укрепленных линий обороны. "Стоим, обороняем Кременную, они (противник – ред.) впереди от нас. Они не пройдут здесь в любом случае", - пояснил боец.
Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат", действующего в зоне спецоперации, Апты Алаудинов
, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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