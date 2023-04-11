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Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2023
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12:52 11.04.2023 (обновлено: 12:54 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ai-1864464275.html
Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков
Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2023
Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков
При развитии искусственного интеллекта потребуется регулирование этой сферы, но важно не принимать сдерживающих прогресс решений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:52
2023-04-11T12:54
технологии
искусственный интеллект
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. При развитии искусственного интеллекта потребуется регулирование этой сферы, но важно не принимать сдерживающих прогресс решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни, деятельности человека, это норма. Соответственно так или иначе по мере того, как будет расширятся использование искусственного интеллекта, потребует и регулирование этой сферы тоже. Поэтому время настанет, но очень важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие в этой области", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-то инициативы по регулированию сферы искусственного интеллекта.Песков добавил, что упорядочивать – это не значит сдерживать развитие.
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технологии, искусственный интеллект, россия, дмитрий песков
Технологии, Искусственный интеллект, Россия, Дмитрий Песков
Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков

Песков: при развитии искусственного интеллекта потребуется урегулирование этой сферы

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. При развитии искусственного интеллекта потребуется регулирование этой сферы, но важно не принимать сдерживающих прогресс решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни, деятельности человека, это норма. Соответственно так или иначе по мере того, как будет расширятся использование искусственного интеллекта, потребует и регулирование этой сферы тоже. Поэтому время настанет, но очень важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие в этой области", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-то инициативы по регулированию сферы искусственного интеллекта.
Песков добавил, что упорядочивать – это не значит сдерживать развитие.
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