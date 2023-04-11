https://ria.ru/20230411/ai-1864464275.html

Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков

Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков - РИА Новости, 11.04.2023

Развитие ИИ потребует урегулирование данной сферы, заявил Песков

При развитии искусственного интеллекта потребуется регулирование этой сферы, но важно не принимать сдерживающих прогресс решений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:52

2023-04-11T12:52

2023-04-11T12:54

технологии

искусственный интеллект

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. При развитии искусственного интеллекта потребуется регулирование этой сферы, но важно не принимать сдерживающих прогресс решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни, деятельности человека, это норма. Соответственно так или иначе по мере того, как будет расширятся использование искусственного интеллекта, потребует и регулирование этой сферы тоже. Поэтому время настанет, но очень важно не принимать каких-то решений, которые сдерживали бы развитие в этой области", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматриваются ли какие-то инициативы по регулированию сферы искусственного интеллекта.Песков добавил, что упорядочивать – это не значит сдерживать развитие.

https://ria.ru/20230409/neyroset-1864039331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, искусственный интеллект, россия, дмитрий песков