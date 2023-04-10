https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864244375.html

Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском

Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском - РИА Новости, 10.04.2023

Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском

После сообщений в СМИ о расставании с Тиной Кунаки на странице Венсана Касселя появилось много комментариев на русском языке. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:02

2023-04-10T14:02

2023-04-10T14:02

культура

новости культуры

знаменитости

венсан кассель

тим бертон

моника беллуччи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148147/22/1481472200_0:211:3000:1899_1920x0_80_0_0_4e44f20d65702f22cb1a492b863c94e5.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После сообщений в СМИ о расставании с Тиной Кунаки на странице Венсана Касселя появилось много комментариев на русском языке. Сообщения разные. Некоторые обрадовались, что французский сердцеед вновь одинок. "Наконец ты развелся! Я еду", "Женщины активизировались", "Так, дамы, давайте в очередь! Я тут так то первая занимала!", "Тут, как в поликлинике, смотри, какая очередь образовалась, и все только спросить лезут вперед батьки!" — пишут в Сети. Но есть и переживающие из-за разрыва отношений модели и актера. Они строят гипотезы, почему распалась одна из самых красивых пар. "Что мужчинам не хватает вечно", "А может им обоим чего-то не хватило", "Куда ему-то уже расти! Он клевый, но как бы.... Мы не молодеем. Эх", "Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара", "Может, с Моникой наладится? Хотя у нее Тим Бёртон", "Бесит, что ты не с Тиной!", "Веня, Веня... Какая жена была красотка, ну что же ты так", — сокрушаются поклонники пары. Кассель и Кунаки узаконили отношения в 2018-м, в следующем году у них родилась дочь Амазони. Актер старше своей бывшей супруги на 30 лет. Ранее Венсан был женат на Монике Беллуччи. Их брак продлился 14 лет. У артистов две общие дочери — Дева и Леони. В феврале СМИ сообщило о том, что Моника встречается с мастером готичных сказок Тимом Бёртоном.

https://ria.ru/20230406/kassel-1863543394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, венсан кассель, тим бертон, моника беллуччи