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Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском
Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском - РИА Новости, 10.04.2023
Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском
После сообщений в СМИ о расставании с Тиной Кунаки на странице Венсана Касселя появилось много комментариев на русском языке. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:02
2023-04-10T14:02
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венсан кассель
тим бертон
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После сообщений в СМИ о расставании с Тиной Кунаки на странице Венсана Касселя появилось много комментариев на русском языке. Сообщения разные. Некоторые обрадовались, что французский сердцеед вновь одинок. "Наконец ты развелся! Я еду", "Женщины активизировались", "Так, дамы, давайте в очередь! Я тут так то первая занимала!", "Тут, как в поликлинике, смотри, какая очередь образовалась, и все только спросить лезут вперед батьки!" — пишут в Сети. Но есть и переживающие из-за разрыва отношений модели и актера. Они строят гипотезы, почему распалась одна из самых красивых пар. "Что мужчинам не хватает вечно", "А может им обоим чего-то не хватило", "Куда ему-то уже расти! Он клевый, но как бы.... Мы не молодеем. Эх", "Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара", "Может, с Моникой наладится? Хотя у нее Тим Бёртон", "Бесит, что ты не с Тиной!", "Веня, Веня... Какая жена была красотка, ну что же ты так", — сокрушаются поклонники пары. Кассель и Кунаки узаконили отношения в 2018-м, в следующем году у них родилась дочь Амазони. Актер старше своей бывшей супруги на 30 лет. Ранее Венсан был женат на Монике Беллуччи. Их брак продлился 14 лет. У артистов две общие дочери — Дева и Леони. В феврале СМИ сообщило о том, что Моника встречается с мастером готичных сказок Тимом Бёртоном.
https://ria.ru/20230406/kassel-1863543394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, венсан кассель, тим бертон, моника беллуччи
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Венсан Кассель, Тим Бертон, Моника Беллуччи
Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали комментарии на русском
Соцсеть Касселя после расставания с Кунаки разорвали разные комментарии на русском языке
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После сообщений в СМИ о расставании с Тиной Кунаки на странице Венсана Касселя появилось много комментариев на русском языке.
Сообщения разные. Некоторые обрадовались, что французский сердцеед вновь одинок.
"Наконец ты развелся! Я еду", "Женщины активизировались", "Так, дамы, давайте в очередь! Я тут так то первая занимала!", "Тут, как в поликлинике, смотри, какая очередь образовалась, и все только спросить лезут вперед батьки!" — пишут в Сети.
Но есть и переживающие из-за разрыва отношений модели и актера. Они строят гипотезы, почему распалась одна из самых красивых пар.
"Что мужчинам не хватает вечно", "А может им обоим чего-то не хватило", "Куда ему-то уже расти! Он клевый, но как бы.... Мы не молодеем. Эх", "Который день из-за этого грущу. Они мне так нравились как пара", "Может, с Моникой наладится? Хотя у нее Тим Бёртон", "Бесит, что ты не с Тиной!", "Веня, Веня... Какая жена была красотка, ну что же ты так", — сокрушаются поклонники пары.
Кассель и Кунаки узаконили отношения в 2018-м, в следующем году у них родилась дочь Амазони. Актер старше своей бывшей супруги на 30 лет.
Ранее Венсан был женат на Монике Беллуччи. Их брак продлился 14 лет. У артистов две общие дочери — Дева и Леони. В феврале СМИ сообщило
о том, что Моника встречается с мастером готичных сказок Тимом Бёртоном.
СМИ: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались