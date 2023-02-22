https://ria.ru/20230222/znamenitosti-1853673302.html

Новая пара: Моника Беллуччи и Тим Бертон встречаются

Новая пара: Моника Беллуччи и Тим Бертон встречаются - РИА Новости, 22.02.2023

Новая пара: Моника Беллуччи и Тим Бертон встречаются

Появилась новая пара — Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе, пишет Paris Match. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:48

2023-02-22T12:48

2023-02-22T12:48

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Появилась новая пара — Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе, пишет Paris Match. По данным издания, 64-летний американский режиссер и 58-летняя итальянская актриса встречаются уже четыре месяца. Французский журнал отмечает, что знаменитости пересекались еще в Каннах в 2006 году, но сблизились только 16 лет спустя — на другом смотре. Их роман начался в октябре прошлого года на Кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе. Моника была одинока после расставания с Николя Лефевром в 2019 году. Тим разошелся с Хеленой Бонэм Картер еще в 2014-м, уточняет СМИ.Беллуччи можно увидеть в фильмах "Малена", "Страсти Христовы", "Матрица: Перезагрузка", "Дракула", "Братья Гримм" и других. Бертон — мастер готичных картин. Среди его проектов "Бэтмен", "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная лощина", "Труп невесты", "Чарли и шоколадная фабрика".

https://ria.ru/20230206/znamenitosti-1849987447.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, любовь, отношения, моника беллуччи, тим бертон